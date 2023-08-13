«Саша себя в обиду не даст»: что известно об убитом боксере в ночном клубе Каменска-Уральского

Александр Максимов с детства занимался спортом. Фото: Соцсети

Появились подробности ночной стрельбы в клубе Joy в Каменске-Уральском. В ночь на 12 августа между тремя посетителями заведения завязался конфликт, который очень быстро вышел из-под контроля.

Как говорили очевидцы местному порталу KU66.RU, произошло несколько выстрелов, которые стали смертельными для 29-летнего КМС по боксу Александра Максимова.

Стрелявшие скрылись с места преступления, но вскоре полиция задержала двоих подозреваемых. Как сообщает Telegram-канал Ural Mash, ссора произошла в туалете клуба. Один из мужчин ударил Александра, а второй достал пистолет и трижды выстрелил в голову боксеру.

Портал KU66.RU позднее сообщал, что один из подозреваемых вскоре был отпущен, так как проходит по делу как свидетель. По одной из версий, в ходе перепалки Александр взялся за нож, однако его друзья сильно в этом сомневаются.

- По поводу, что взял нож, когда противник без оружия, не особо то верится, он и без ножа мог решить проблему. Между спокойным и вспыльчивым, можно сказать, что он посередине. Наверняка, в клуб он пошел, чтобы просто отдохнуть, выпить и расслабиться после работы, как все нормальные люди, - рассказывает друг погибшего боксера.

Александр последнее время работал в охране в Русской медной компании. В детстве сразу же стал увлекаться спортом, затем тренировал боксу детей.

- Знаю точно, что Саня себя в обиду не даст и поможет другому, кто попал в беду. Лично с ним не общался давно, но он оставался таким, каким я его знал всегда, - заключает друг Александра.

В Следственном комитете по Свердловской области пока от комментариев воздерживаются.

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