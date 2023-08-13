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Звезды13 августа 2023 15:31

В Екатеринбурге прошел костюмированный карнавал на сапах

Фестиваль VIZSUPFEST прошел 13 августа на Верх-Исетском пруду
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Карнавал прошел на берегу Верх-Исетского пруда

Карнавал прошел на берегу Верх-Исетского пруда

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В честь юбилея Екатеринбурга 13 августа прошел костюмированный карнавал на сапах VIZSUPFEST. Десятки горожан пришли на пляж Cuba Cuba на берегу Верх-Исетского пруда в самых разных, ярких и необычных костюмах и устроили заплыв. Среди участников можно было встретить инопланетян, бабочек, принцесс, и даже парня в маске коня.

Принять участие в костюмированном карнавале смог любой желающий, но перед его началом прошли любительские соревнования по сапсерфингу. В программе были и разные мастер-классы по йоге, баланс-бордам и много чего еще.

В конце зрители выбрали лучшие костюмы в нескольких номинациях: Мисс и Мистер ВИЗ, командная номинация «Команда мечты», «Уральское чудо». Показываем самые яркие кадры с карнавала на воде.

Среди участников можно было увидеть инопланетянина

Среди участников можно было увидеть инопланетянина

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несмотря на лето, костюм Деда мороза пришелся кстати

Несмотря на лето, костюм Деда мороза пришелся кстати

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кто-то решил достать костюм для Хэллуина

Кто-то решил достать костюм для Хэллуина

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Девушки наряжались в яркие образы

Девушки наряжались в яркие образы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Питомцам тоже нашли костюмы

Питомцам тоже нашли костюмы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кто-то отказался от сапа в пользу надувной уточки

Кто-то отказался от сапа в пользу надувной уточки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Костюмы ни разу не повторились

Костюмы ни разу не повторились

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Никто не побоялся намочить костюмы

Никто не побоялся намочить костюмы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Встречались и участники в костюмах папуасов

Встречались и участники в костюмах папуасов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

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