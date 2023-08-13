В Екатеринбурге прошел костюмированный карнавал на сапах

Карнавал прошел на берегу Верх-Исетского пруда Фото: Алексей БУЛАТОВ

В честь юбилея Екатеринбурга 13 августа прошел костюмированный карнавал на сапах VIZSUPFEST. Десятки горожан пришли на пляж Cuba Cuba на берегу Верх-Исетского пруда в самых разных, ярких и необычных костюмах и устроили заплыв. Среди участников можно было встретить инопланетян, бабочек, принцесс, и даже парня в маске коня.

Принять участие в костюмированном карнавале смог любой желающий, но перед его началом прошли любительские соревнования по сапсерфингу. В программе были и разные мастер-классы по йоге, баланс-бордам и много чего еще.

В конце зрители выбрали лучшие костюмы в нескольких номинациях: Мисс и Мистер ВИЗ, командная номинация «Команда мечты», «Уральское чудо». Показываем самые яркие кадры с карнавала на воде.

Среди участников можно было увидеть инопланетянина Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несмотря на лето, костюм Деда мороза пришелся кстати Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кто-то решил достать костюм для Хэллуина Фото: Алексей БУЛАТОВ

Девушки наряжались в яркие образы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Питомцам тоже нашли костюмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кто-то отказался от сапа в пользу надувной уточки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Костюмы ни разу не повторились Фото: Алексей БУЛАТОВ

Никто не побоялся намочить костюмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Встречались и участники в костюмах папуасов Фото: Алексей БУЛАТОВ

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