В Екатеринбурге прошел костюмированный карнавал на сапах

Карнавал прошел на берегу Верх-Исетского пруда
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В честь юбилея Екатеринбурга 13 августа прошел костюмированный карнавал на сапах VIZSUPFEST. Десятки горожан пришли на пляж Cuba Cuba на берегу Верх-Исетского пруда в самых разных, ярких и необычных костюмах и устроили заплыв. Среди участников можно было встретить инопланетян, бабочек, принцесс, и даже парня в маске коня.
Принять участие в костюмированном карнавале смог любой желающий, но перед его началом прошли любительские соревнования по сапсерфингу. В программе были и разные мастер-классы по йоге, баланс-бордам и много чего еще.
В конце зрители выбрали лучшие костюмы в нескольких номинациях: Мисс и Мистер ВИЗ, командная номинация «Команда мечты», «Уральское чудо». Показываем самые яркие кадры с карнавала на воде.
Среди участников можно было увидеть инопланетянина
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Несмотря на лето, костюм Деда мороза пришелся кстати
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Кто-то решил достать костюм для Хэллуина
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Девушки наряжались в яркие образы
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Питомцам тоже нашли костюмы
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Кто-то отказался от сапа в пользу надувной уточки
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Костюмы ни разу не повторились
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Никто не побоялся намочить костюмы
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Встречались и участники в костюмах папуасов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
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