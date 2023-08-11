Во тьме ночной: когда ГИБДД не имеет права выписывать штраф за тонировку

Сотрудники Госавтоинспекции внимательно относятся к транспорту, в окнах которого буквально не видно ничего и никого Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Новые правила тонировки автомобилей стали не намного жестче прежних, только вот сотрудники Госавтоинспекции от этого не подобрели. Они по-прежнему внимательно относятся к транспорту, в окнах которого буквально не видно ничего и никого. Кто и как штрафует за тонировку? Что изменилось в новом ГОСТе? Какая ответственность грозит за нарушения норм?

ЧЕ КАК НЕ ПАЦАН, ИЛИ ЗАЧЕМ НУЖНА ТОНИРОВКА

Ну, для кого-то действительно тонировка нужна, чтобы выглядеть круче пацанов на районе: «Смотрите, какой я классный, гоняю в тонированной машине». Но в действительности же, специальная затемняющая пленка или ее альтернатива занавеска, съемная шторка, электронные устройства позволяет пассажирам укрыться от яркого солнца, сохранить обивку и пластик от выгорания. Некоторые водители уверены, что тонировка еще и вещи в салоне прячет от посторонних взглядов, что минимизирует риск кражи, а потому очень нервничают, когда их останавливают сотрудники Госавтоинспекции.

Парадокс в том, что амбассадоры дорожной безопасности не против затемненных окон автомобилей: главное, чтобы видимость была отличная, а нормы соблюдены. Неправильная тонировка создает угрозу на дорогах пленка, шторки или занавески ухудшают видимость. Также тонировка позволяет нарушителю скрывать другие противоправные действия, например, игнорирование ремня безопасности или использование телефона за рулем.

За 7 месяцев 2023-го года тонировка стала сопутствующей причиной 30 ДТП в городах Свердловской области, 5 человек погибли, 37 ранены. По ч.3.1 ст.12.5 КоАП РФ привлечено 35 056 водителей. За неповиновение законному требованию сотрудника полиции привлечено 329 водителей. Речь идет о тонировке передней полусферы лобовое стекло, стекла со стороны водителя и переднего пассажира, комментируют в Госавтоинспекции Свердловской области.

Ограничения для тонировки стекол прописаны в Техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» Фото: Николай ХИЖНЯК

ВСЕГДА НАЙДЁТСЯ ТОТ, КТО СДЕЛАЕТ ДЕШЕВЛЕ: НОРМЫ ТОНИРОВКИ

Чтобы водитель видел дорогу даже ночью, передние стекла должны пропускать не меньше 70% света, а у бронированных автомобилей от 60%. Это правило, которое игнорировать нельзя: как с точки зрения закона, так и с точки зрения вашей же безопасности. Если его нарушить, будет штраф. И это «легкое» наказание. А если вы в ДТП попали из-за того, что не увидели препятствие на дороге?

Ограничения для тонировки стекол прописаны в Техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Они запрещают эксплуатацию автомобиля, на котором установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзор с места водителя. Там же прописаны исключения.

Например, допустимы прозрачные цветные пленки на верхней части ветрового стекла автомобилей и автобусов, а также шторки на окнах туристических автобусов. Задние стекла легковых автомобилей (важно: при наличии зеркал заднего вида) можно закрывать даже глухими шторами или жалюзи — требования по уровню светопропускания на них не распространяются. Если зеркал нет, заднее стекло закрывать нельзя.

На лобовом стекле можно размещать светозащитную полосу шириной не более 14 см для легковых автомобилей. Вот она может быть непрозрачной пользуйтесь на здоровье.

КОГДА ПЕРЕБОРЩИЛ С ТОНИРОВКОЙ: ШТРАФЫ

Рейды по проверке тонированных автомобилей в Свердловской области проходят регулярно. В случае выявления несоответствия водителей привлекают к административной ответственности по ч.3.1 ст. 12.5 КоАП РФ. Простыми словами за управление транспортным средством при наличии условий, при которых этого делать по закону нельзя.

Штраф за управление автомобилем с нарушением норм тонировки ― 500 рублей Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Штраф за управление автомобилем с нарушением норм тонировки 500 рублей. В случаях, если водители не устраняют тонировку на месте выявления административного правонарушения, сотрудники Госавтоинспекции выдают требования, обязывающие устранить тонировку в течение 10 суток.

По истечении этого срока и в случае неисполнения предписания инспектора о приведении транспортного средства в надлежащий вид для водителя наступает административная ответственность по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции. В этом случае водителю грозит штраф от 2 до 4 тысяч рублей, или административный арест на срок до 15 суток, или обязательные работы на срок от 40 до 120 часов, поясняют в Госавтоинспекции.

КСТАТИ

Кому-то может показаться, что 500 рублей вообще не деньги. Но ведь и тонировка не бесплатная? Так, обычная затемняющая пленка стоит от 200 (совсем простенький вариант) до 5000 рублей в среднем за погонный метр (уже серьезнее). С ценами на работу похожая ситуация, все зависит от типа пленки и от автомобиля. Съемные каркасные шторки стоят примерно от 2000 рублей за пару. А шторы из ткани от 1000 рублей за комплект из двух штор. Электронная тонировка лакшери-вариант. И стоит она от 120 000 рублей под ключ с установкой. Конструкция у всех этих устройств разная, но с точки зрения закона это одно и то же, и штрафы одни и те же.

КАК ПРОВЕРЯЮТ ТОНИРОВКУ

Закон позволяет сотруднику Госавтоинспекции остановить водителя в любом месте: и на стационарном посту, и просто на дороге. Ему достаточно увидеть тонированные передние стекла. Прибор для измерения светового коэффициента пропускания автомобильных стекол называется тауметром. Он внесен в госреестр средств измерений, соответствует требованиям ГОСТ 33997-2016, имеет свидетельство о поверке, в котором указывается марка прибора, его заводской номер, владелец прибора и срок действия свидетельства. Так что требования есть не только к водителям. Здесь можно выдохнуть.

В случае, когда тауметр фиксирует светопропускаемость передних стекол меньше 70%, сотрудник составляет постановление об административном правонарушении. Не протокол, как многие думают. Водителю под подпись разъясняют его права, в том числе право на обжалование постановления. Жалобу можно направить руководителю подразделения Госавтоинспекции или в суд по месту совершения правонарушения. Если на лобовом стекле или на передних боковых стеклах авто были шторки, то для составления постановления достаточно того, что они просто есть.

На лобовом стекле можно размещать светозащитную полосу шириной не более 14 см для легковых автомобилей Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

А ЕСЛИ СНЯЛ ПРИ СОТРУДНИКЕ?

Представитель Госавтоинспекции имеет право не только потребовать снять шторки или удалить пленку, но и вовсе прекратить движение на автомобиле. Задерживать водителя никто не будет. Водителю выдадут предписание, в котором указано, что нарушитель обязан снять тонировочную пленку в течение 10 дней. Логика такая: или водитель в течение 10 дней обжалует штраф, или приводит авто в соответствие с требованиями ПДД и техрегламента. Все для того, чтобы на дорогах было безопасно.

В рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».