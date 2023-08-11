Леонид Агутин выступит в в Историческом сквере вечером. Фото: Михаил ФРОЛОВ

День строителя -2023 в Екатеринбурге будем отмечать уже в эту субботу, 12 августа. Он всегда проходит масштабно, но в юбилейный год Екатеринбурга - это будет особенный праздник. И проходить в 2023 году День строителя будет в Историческом сквере. На дне строителя -2023 в Екатеринбурге будет будут работать 30 площадок.

Рассказываем, что можно посетить и увидеть.

День строителя-2023 12 августа в Екатеринбурге

С 10:00 ДО 15:45 – «КУБОК ЗОЛОТОГО КОВША»

На Дне строителя будет выставка строительной техники Фото: Алексей БУЛАТОВ

Зрелищные шоу пройдут не только в Историческом сквере, но и на самом проспекте Ленина. С 10:00 и до 15:45 строители покажут свое мастерство в управлении строительной техникой. Участие в конкурсе примут около 45 операторов. Зрители увидят в действии работу таких гигантов, как экскаваторы-погрузчики, колесные экскаваторы и мини-экскаваторы.

11:00 - официальное открытие конкурса. С 12:00 начнется отборочный этап на экскаваторе-погрузчике. В 13:00 – подведение итогов отборочного этапа, а в 14:00 начнется основной этап, участники будут бороться за звание лучшего в нескольких номинациях: «Ловкий», «Дартс», «Рыбалка», «Коридор». В 15:30 пройдет награждение победителей.

С 12:00 ДО 20:00 – МАСТЕР-КЛАССЫ

Гости с детьми смогут найти нечто интересное на целой аллее строительных мастер-классов, тоже на проспекте Ленина от улицы Пушкина до 8 Марта.

На Дне строителя будет шоу танцующих экскаваторов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для всех желающих с 12:00 и до 20:00 будут проводиться восемь мастер- классов. Юные горожане и их родители познакомятся с профессиями плотника, маляра, плиточника, штукатура, сантехника, и даже строителя бассейнов.

12:00, 15:00 И 18:00 – МОТОШОУ

Напротив гимназии №9 весь день будут идти особенно зрелищные шоу. Экстремалы покажут захватывающие трюки и фигуры высшего пилотажа, а на детской мотоплощадке самые маленькие гости праздника смогут покататься на квадроциклах и электрокарах.

Первый блок мотошоу начнется в 12:00. В это время всех желающих прокатят на мотоквадротакси в экипировке мотошколы. Также начнется зрелищное шоу каскадеров: трюковое выступление «Сервил» («Большой хулахуп»), трюковое выступление «Гравити», выступление стантрайдеров, тех, кто владеет трюковой ездой на мотоциклах.

Второй блок начинается в 15:00. С такой же программой, но уже появится джампершоу – каскадеры покажут захватывающие прыжки на технике, а также стронгмен-шоу - соревнование по силовой атлетике.

В третьем блоке в 18:00 всех зрителей в конце ждет сюрприз. После зеркального шоу, выступления «Гравити» и стантрайдеров, в заключении программы начнется зрелищное дымовое шоу.

16:30, 17:30, 18:30 И 20:00 – ШОУ ТАНЦУЮЩИХ ЭКСКАВАТОРОВ

Танцующие экскаваторы начнут удивлять зрителей с 16:30 на проспекте Ленина, 35. Представление будет идти каждые полчаса до 20:00, а в перерывах публику будут развлекать чирлидеры. В этом году среди спецтехники покажут, как умеют танцевать китайские машины LiuGong.

12:00 ДО 22:00 - ВЫСТАВКА СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Полюбоваться строительной техникой тоже можно в течение всего дня, с 12:00 и до 22:00, на проспекте Ленина, от улицы Пушкина до 8 Марта. Для горожан будут красоваться 130 единиц строительной техники от 22 разных компаний.

Со стороны улицы Пушкина экскаваторы-погрузчики JCB 3CХ будут встречать зрителей в виде двух арок. Компания «Стройдормаш» из Алапаевска покажет роторную буровую установку СБМ-80 на гусеничном шасси, она весит 22 тонны, а высота мачты - 17 метров. «Спецтрейд» из Благовещенска привезет строительную спецтехнику Lugong. Кроме того, предприятие покажет магистральный китайский тягач BAIC 52 - новинку, которую еще не видели дороги России.

С 12:00 ДО 20:00 – ПРОГРАММА НА ГЛАВНОЙ СЦЕНЕ

Главная сцена в Историческом сквере откроется в 12:00 DJ-сетом «Советский грув». А далее до самого вечера песни на сцене смолкать не будут. В 13:00 здесь выступят группы Fusion и Tonya Mak Team. В 14:00 пройдет розыгрыш подарков и выступление группы Funk power.

В 15:00 пройдет розыгрыш первых 300 тысяч рублей. Сразу после - награждение победителей ХХ Летней Спартакиады предприятий строительного комплекса, а в 15:30 к публике выйдет группа Marie'L. В 16:00 вновь пройдет розыгрыш 300 тысяч рублей.

Далее пройдет суперфинал конкурса «Миссис Стройкомплекс». В 17:00 и 18:00 в очередной раз разыграют 300 тысяч рублей и выступят группы TRBLZ и Cultura.

В 19:00 в последний раз разыграют 300 тысяч рублей, а затем выступит группа Juicy Fruit Band.

Ирина Нельсон - солистка группы Reflex Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

АГУТИН И REFLEX ВЫСТУПЯТ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 12 АВГУСТА 2023 НА ДНЕ СТРОИТЕЛЯ

Хэдлайнеры на сцену выйдут в 20:00. Первыми к зрителям в Историческом сквере выйдет группа Reflex. Авторы бессмертных хитов «Сойти с ума», «Падали звезды», «Танцы», «Может быть, показалось» целый час будут выступать для всех гостей Дня строителя бесплатно. Затем, в 21:00 выступит Леонид Агутин. Послушать легендарного исполнителя хитов «Хо хэй лала лэй», «На сиреневой луне», «Аэропорты» можно до 22:00.

В 22:00 - завершат празднование Дня строителя праздничным Салютом.