Красавица из Екатеринбурга, лишившаяся руки в тестомешалке, получила протез стоимостью три миллиона

Анастасия получила протез спустя два года. Фото: предоставлено Анастасией Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Сейчас пройдем курс кройки и шитья! – с юмором говорит Анастасия, пытаясь механической кистью взять большие деревянные бусины и надеть их на иголку с ниткой.

21-летняя Анастасия Баева первый день примеряет на себе протез, который со временем полностью заменит ей руку. Пока тренировки даются трудно. Врач-протезист рассказывает, что мышцам нужно вспомнить, как работать, чтобы специальные датчики в протезе верно считывали сигналы. Мышцы устают быстро, терпение начинает заканчиваться, но девушка не сдается – упорно пытается взять бусинку со стола.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В БОЛЬНИЦЕ

Анастасии было всего 18 лет, когда случилось ЧП на производстве. Тогда она училась на повара и работала по этой же специальности. За неделю до дня рождения, 14 июля 2021 года, ее левая рука угодила в тестомесильную машину из-за несоблюдения техники безопасности. Ее экстренно отвезли в больницу.

- В течение недели у меня началось заражение крови. Кисть начала покрываться трупными пятнами. Врачи сказали, что оставить руку можно, но из-за сепсиса я буду жить на таблетках, да и в целом, это уже просто груда мышц, которая просто будет висеть, - вспоминает девушка.

Руку пришлось ампутировать. День рождения Настя встретила в больнице.

- Спустя три недели меня выписали. На тот момент я не чувствовала себя плохо, не переживала, - продолжает Анастасия. - Потом появился страх оставаться одной дома, потому что рядом нет родных, кто смог бы помочь сделать вещи, с которыми теперь я одна не справлюсь. Мне казалось, что я одна ничего не смогу.

Анастасия встретила день рождения в больнице. Фото: предоставлено Анастасией

НА СБОР ДОКУМЕНТОВ УШЛО ДВА ГОДА

С точки зрения эстетики, Анастасия не переживала. Она сразу же без стеснений выходила на улицу. Считает, что это заслуга близких. В частности, молодой человек постоянно приезжал в больницу, поддерживал.

- Я считаю, что с травмой мы становимся сильнее. Я не думала, что я стала какой-то неполноценной, но я знала, что какие-то вещи сделать не могу, приходилось учиться и преодолевать себя. Но, как говорят, глаза боятся, а руки делают. Я стала осваивать новые хобби, встала на сноуборд, - улыбается Настя.

Молодой человек Анастасии всегда поддерживал девушку. Фото: предоставлено Анастасией

Но и мысли о протезе не отпускали. Заявление на предоставление бесплатного протеза Анастасия написала в Фонд социального страхования. На все тяжбы с документами, заявлениями и справками ушло два года. 9 августа 2023 девушка впервые примерила новую кибер-руку.

- Выдохни, отпусти ситуацию, расслабься. Все получится, - подбадривает Анастасию инженер-протезист компании «Моторика» Рахиб Рзаев.

Анастасия тренировалась управлять протезом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Настя старательно поднимает бусины, аккуратно вдевая их на иголку с ниткой. Упражнение так и называется – «Иголка». Оно развивает мелкую моторику и учит управляться с непривычным агрегатом на руке.

- Только спустя два года я получаю протез, с помощью Фонда социального страхования. Я писала заявление на три протеза: с микропроцессорным управлением, косметический и рабочий, последние два не шевелятся. Получила микропроцессорный. Устаю ужасно, с непривычки, - вздыхает Анастасия.

ЗАРЯЖАЕТСЯ, КАК ТЕЛЕФОН

Тренировки приходится прерывать, даже если совсем не хочется. Иначе мышцы в протезе просто откажут на следующий день. А напрягать их нужно сильно, чтобы датчики считали сигнал и зашевелили пальцами. В первый день Настя выдержала в протезе пару часов, а потом высвободила плечо, убрав кибер-руку в чемоданчик.

- Внутри культеприемной гильзы (та часть, протеза, что надевается на руку, прим.Ред.) расположены специальные датчики, которые реагируют на сокращения мышц сохраненной части руки. Человек надел протез и делает фантомные движения кистью, напрягает разные группы мышц, на что реагируют датчики, как результат – протез двигается, - объясняет менеджер по региональному развитию компании «Моторика» Евгений Козлов.

Протезы бывают разные, например этот - протез с микропроцессорным управлением Фото: Алексей БУЛАТОВ

Каждый протез –индивидуальный, а на его изготовление уходит достаточно много времени. Это и консультации с протезистами и врачами, слепки, примерки…

- Мы узнаем все детали: патология с рождения либо же травма. Запрашиваем фото и видео материалы. Протезы разные, стоимость начинается от 200 тысяч, но особенно сложные модели будут доходить и до 3,5 миллионов рублей, - рассказывает Евгений.

Анастасии приходится тренироваться брать предметы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Протез Анастасии стоит приблизительно три миллиона. Сделан он из деталей отечественного производства, за исключением одной детали, которую в России просто не делают. К тому же на нем красуется фотография Настиного питомца - немецкой овчарки по кличке Штефан.

Стоимость может доходить до трех миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Анастасия не единственная, кто в этом августе получила протез. Евгений Козлов рассказал, что за эту и следующую неделю будет изготовлено еще четыре протеза для екатеринбуржцев. А Насте пока предстоит постепенно привыкать к кибер-руке, чтобы забыть о сложностях после травмы. Кстати, протез можно заряжать прямо как телефон, а настраивать в приложении.

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