В дендропарк хотят вернуть патрули, чтобы бороться с пьянством на лавочках

Также на малом водоеме дендропарка хотят укрепить берега острова, чтобы спасти красивое дерево Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дендрологическом парке на улице Мира, похоже, скоро возьмутся за любителей посидеть на лавочке с бутылкой алкоголя. Во время объезда Кировского района в четверг, 10 августа, глава Екатеринбурга Алексей Орлов осмотрел парк и рассказал о том, какие меры могут быть приняты по отношению к нарушителям спокойствия.

- Такие случаи происходят все чаще, - прокомментировал мэр Алексей Орлов. - Сейчас не так активно ведется патрулирование в парке. К сожалению, здесь без правоохраны нам не справиться. Буду разговаривать с начальником УМВД, чтобы патрулирование возобновить по территории парка.

С 2024 года в дендропарке начнут ремонтировать входную группу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также глава города осмотрел, в каком состоянии сейчас находится парк. Прошлым летом Алексей Орлов отмечал неприглядное состояние пруда – водоем был заболочен. Поднят этот вопрос был и во время нового осмотра парка.

По словам мэра Алексея Орлова, с 2024 года в дендропарке начнутся работы по благоустройству Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Нужно провести изыскания для того, чтобы приступить к реабилитации водоема, - сказал Алексей Орлов. – В парке два водоема. Технические решения мы подобрали. Это не быстрый процесс. Но этой работой с 2024 года мы вплотную займемся. Реабилитация водоемам нужна. На малом водоеме надо провести укрепления берега острова. На нем растут видовые деревья, красивая ива, посмотреть на которую жители специально приезжают. Надо укреплять остров, чтобы дерево не упало.

Воду большого пруда дендропарка уже не первое лето почти не видно из-за зеленой поросли Фото: Алексей БУЛАТОВ

Помимо этого вновь, как и год назад, был поднят вопрос об общественном туалете в парке. В 2022 году глава города отмечал, что сейчас общественный туалет находится в нерабочем состоянии, несмотря на то, что все коммуникации имеются. За прошедший год в парке решили не открывать старый общественный туалет, а поставить новое строение – в самом центре парка. Площадку под него уже подготовили.

- До конца августа будет установлен новый туалетный модуль, чего очень не хватало, и мы в прошлом году это решение принимали, - отметил Алексей Орлов. - Подготовлена площадка с сетями, с коммуникациями. Он будет круглогодичного использования.

Площадка подготовленная под возведение общественного туалета в центре дендропарка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Екатеринбурга добавил, что со следующего года в дендрологическом парке начнут восстанавливать ограждения и ремонтировать входную группу. Они были созданы еще в 1962 году и с тех пор не менялись.

Сотрудники дендропарка ухаживают за цветами и растениями с раннего утра Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Они требуют замены и ремонта и со стороны улицы Первомайской, и со стороны улицы Софьи Ковалевской. Поэтому также этими вопросами будем заниматься, - сказал Алексей Орлов. – Дендропарк - один из самых крупных в нашей стране. Но, к сожалению, есть над чем в нем поработать. Есть проблемы с подтоплением, с эксплуатацией в весенний период. Техническое задание подготовим уже в этом году, чтобы зайти в проектирование. Тот проект, который был три года назад, уже устарел и, по мнению специалистов, эту территорию нельзя слишком урбанизировать, учитывая ее особый статус. Нам необходимо сделать хорошую детскую площадку, хорошее освещение. Причем к освещению тоже надо подойти выборочно, потому что в парке у нас живут многие виды животных и птиц.

В оранжерее дендропарка выросли цитрусовые Фото: Алексей БУЛАТОВ

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