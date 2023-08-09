«Ядовитые грибы приводят к быстрой смерти»: токсиколог назвал грибы-убийцы

В Свердловской области грибами отравились три человека Фото: Евгения ГУСЕВА

В Свердловской области два жителя Каменска-Уральского пострадали от употребления в пищу несъедобных грибов. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор. Всего, по информации ведомства, в регионе грибами отравились три человека. По информации источника «КП-Екатеринбург», один из тех, кому медики оказывали помощь, наелся мухоморов.

Доктор медицинских наук, профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии и токсикологии Уральского государственного медицинского университета Валентин Сенцов рассказал «КП-Екатеринбург» об опасности отравления грибами и первых симптомах, на которые нужно обратить внимание.

В большинстве случаев, первые симптомы отравления грибами могут появляться уже через час. Фото: Евгения ГУСЕВА

ПОЧТИ ВСЕ ПОГИБШИЕ ЕЛИ БЛЕДНУЮ ПОГАНКУ

- Отравление грибами очень опасно. При употреблении в пищу ядовитых сортов грибов симптомы могут появиться моментально и привести к быстрой смерти, - отметил Валентин Геннадьевич.

В зависимости от степени съедобности все грибы можно разделить на три группы:

безусловно съедобные – это маслята, белые грибы, подосиновики, шампиньоны и другие. Они не требуют предварительной обработки перед приготовлением.

условно съедобные – это те грибы, у которых из мякоти выделяется млечный сок, имеющий жгучий вкус. К ним относятся грузди, волнушки, свинушки и другие. Они требуют предварительного вымачивания в проточной воде или варки, в процессе которой токсины, содержащиеся в соке, удаляются.

несъедобные грибы - мухомор, бледная поганка, желчный гриб и другие. Яд из них не выводится даже в процессе предварительной обработки и является смертельным для человека!

- Чаще всего на Среднем Урале встречаются отравления бледной поганкой и мухоморами. Ежегодно на территории России регистрируется более тысячи эпизодов таких отравлений, летальность варьируется в пределах 10-40%. При этом около 90% погибших употребляли в пищу бледную поганку (Amanita phalloides). 83% случаев приходится на конец июля — конец октября, что соответствует периоду вегетации растения, - рассказывает Валентин Сенцов.

Токсиколог отмечает, что основной причиной всех отравлений бледной поганкой и другими грибами являются недостаточные навыки идентификации грибов у их сборщиков. По его информации, на долю отравлений, спровоцированных слабыми познаниями грибника, приходится 95% случаев!

Запомните простое правило: "не уверен - не бери" Фото: Евгения ГУСЕВА

БЛЕДНАЯ ПОГАНКА РАЗРУШАЕТ КЛЕТКИ ПЕЧЕНИ

По словам Валентина Сенцова, в Свердловской области бледная поганка растет плохо, поэтому у нас не бывает таких массовых отравлений, которые случаются, например, в Волгоградской или Воронежской области. Но единичные случаи все-таки случаются.

- Обратите внимание, что бледная поганка похожа на шампиньоны и сыроежки, и, собирая грибы, ее можно случайно сорвать, - предупреждает профессор.

Попадая в желудок, токсины белой поганки всасываются в кровь и разносятся по всему организму. В печени они разрушают гепатоциты (клетки печени), и у человека развивается острая печеночная недостаточность.

Также токсины бледной поганки:

- влияют на работу центральной нервной системы, разрушают нервные клетки и связи между ними

- приводят к гипогликемии – резкому снижению уровня сахара в крови

- разрушают мелкие сосуды (капилляры), которые обеспечивают снабжение кровью кишечника.

- В большинстве случаев первые симптомы могут появляться уже через час. Наиболее выраженными они становятся через 6-8 часов. В 60-70 % случаев, отравление бледной поганкой заканчивается летальным исходом. Даже при своевременно начатой медицинской помощи часто спасти пациента не удается, - отмечает Валентин Сенцов.

Больше всего травятся мухоморами Фото: Евгения ГУСЕВА

СИМПТОМЫ ОТРАВЛЕНИЯ БЛЕДНОЙ ПОГАНКОЙ

Отравление бледной поганкой начинается с «классических» симптомов: тошноты, рвоты и диареи (жидкого стула). Из-за действия токсинов у больного развивается сильное воспаление слизистой желудка и кишечника.

Затем появляются другие симптомы:

- Тахикардия – учащенное сердцебиение. Количество ударов сердца за минуту может превышать до 120-140.

- Повышение температуры тела до 38,0-39,5 градусов. Гипертермия развивается из-за сильной интоксикации.

- Головокружение. Этот симптом является первым признаком поражения центральной нервной системы!

- Диарея, испражнения могут становиться темными.

- Развивается миалгия – боли в скелетных мышцах.

- Одышка. У пациента дыхание становится частым и поверхностным, в дальнейшем развивается дыхательная недостаточность.

- Нарушение сознания. Через некоторый период времени (в среднем, через 10-12 часов), пациент на фоне интоксикации и полиорганной недостаточности загружается и впадает в кому. У него могут быть судороги.

Смерть наступает через короткий срок – через сутки или двое. Чем раньше он попадет в стационар – тем лучше. Домашнее лечение и любое промедление при подозрении на отравление бледной поганкой исключено!

Мухоморы опасны и ядовиты в любом виде! Фото: Евгения ГУСЕВА

СИМПТОМЫ ОТРАВЛЕНИЯ МУХОМОРАМИ

- Мухоморы очень яркие и симпатичные на вид. Их может съесть маленький ребенок, приняв за сладость или конфетку. Первые симптомы появляются буквально сразу – в первые часы после употребления мухомора. Они связаны с поражением токсинами нервной и пищеварительной системы, – рассказал Валентин Сенцов.

Развиваются следующие симптомы:

- Сильная боль в животе

- Повышенное выделение слюны и слезотечение

- Тошнота, и обильная рвота, которая не приносит облегчения. Она вызывается поражением рвотного центра в головном мозгу.

- Обильная диарея, иногда стул бывает с прожилками крови

- Сначала человек находится в возбужденном состоянии, он не находит себе места, сверхактивен. Но уже через несколько часов он становится вялым и безразличным ко всему.

- Гипотония – снижение уровня артериального давления.

- Брадикардия – замедленное сердцебиение.

- Нарушение сознания. Больной перестает отвечать на вопросы, реагировать на прикасание, не выполняет команды. Он постепенно загружается в коматозное состояние.

Остановка дыхания и клиническая смерть при отравлении мухоморами развиваются вследствие угнетения жизненно важных центров в головном мозгу.

- Запомните, что мухоморы опасны и ядовиты в любом виде! Приготовление народных лекарств из них может привести к быстрой смерти, - предупреждает токсиколог.

При этом он обращает внимание, что прогноз при отравлении мухоморами благоприятный, если первая помощь будет оказана в течение нескольких часов с момента появления симптомов. Смертность из-за отравления мухоморами достигает 40% при быстрой госпитализации больного и 80-95% при отсутствии медицинской помощи. Вероятность благополучного исхода повышается, если лечение производится в специализированной токсикологической клинике.

Приготовление блюд из грибов должно производиться в строгом соответствии с рецептом Фото: Евгения ГУСЕВА

НЕ УВЕРЕН – НЕ БЕРИ!

- Если у вас отсутствуют уверенные знания и вы не можете с точностью сказать, что собираете съедобные грибы, от сбора необходимо отказаться, - советует Валентин Сенцов. - Приготовление блюд из грибов должно производиться в строгом соответствии с рецептом. Не следует самостоятельно исключать отдельные этапы предварительной кулинарной обработки. Если вскоре после еды возникли признаки поражения кишечника, требуется немедленно вызвать бригаду скорой помощи. До ее приезда нужно спровоцировать рвоту, удалить содержимое желудка, это позволит уменьшить тяжесть отравления.