В Свердловской области смотрящего задержали во время свидания со следователем

Давида Жоржоладзе обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии и вымогательстве Фото: читатель «КП»

В Туринской Слободе задержали криминального авторитета Давида Жоржоладзе. Оперативники ГУ МВД по Свердловской области нагрянули в дом рецидивиста, известного в узких кругах как Грузин, 11 июля. На следующий день суд избрал для Жоржоладзе меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил осведомленный источник.

- Возбуждено уголовное дело по статье 210.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии», а также по четырем эпизодам статьи 163 УК «Вымогательство». По версии следствия, Жоржоладзе отвечал за отправку посылок в колонии Ивделя, Нижнего Тагила, Сосьвы и Ирбита. Кроме этого, он был замешан в вымогательстве денег у лиц из числа незащищенных граждан. В основном это были ранее судимые уральцы, - пояснил инсайдер «КП-Екатеринбург».

Примечательно, что во время задержания Жоржоладзе находился дома вместе с начальником следствия одного из отделов полиции Тюмени. Однако свердловских силовиков этот факт не заинтересовал, женщина была отпущена.

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