Пристегиваться или нет: мифы о ремне безопасности и штрафы за веру в них

Пристегивайтесь и берегите себя Фото: Мила СТРИЖ

Можете себе представить автомобиль без ремня безопасности? Вот и мы не можем. Но среди автолюбителей находятся те, кто им не пользуется, думая, что на маленькой скорости он вовсе не нужен. Разбираем популярные мифы вместе с Госавтоинспекцией Свердловской области: езда без ремня речь не о штрафе, а о жизни. И это главное.

Ангел-хранитель по ПТС

Таким, как сегодня выглядит ремень безопасности, он был не всегда. За время своей истории (а это сотня лет минимум) из поясного ремень превратился в трехточечный, далее стал инерционным, сворачиваемым на катушку, затем добавилась регулировка по высоте. Позднее появились пиротехнические преднатяжители, вслед за которыми ограничитель натяжения и, наконец, встроенная подушка безопасности. Такое устройство безопасности смело можно называть ангелом-хранителем, ведь непристегнутые водители и пассажиры в результате сильных столкновений могут вылететь из салона автомобиля. И вылетают.

Травм в серьезной аварии не избежать ― пристегнуты вы или нет, но уменьшить можно Фото: Иван МАКЕЕВ

Непристегнутые ремни стали сопутствующим фактором гибели 34 человек и еще 261 человек получили травмы в результате 164 автоаварий, произошедших в Свердловской области за 7 месяцев 2023-го года, говорят в Госавтоинспекции Свердловской области. Требования ПДД: водители и все пассажиры, в том числе на заднем сидении, должны использовать ремни безопасности. К сожалению, последнее зачастую игнорируется. Пассажиры, которые находятся на заднем сидении автомобиля, не пристегиваются ремнями.

МИФ 1. МОЖНО НЕ ПРИСТЕГИВАТЬСЯ, ЕСЛИ СКОРОСТЬ МАЛЕНЬКАЯ

Теперь к мифам. Да, вы можете не пристегиваться на маленькой скорости, вы сами принимаете это решение, и никто не в праве вас заставить думать о собственной жизни и здоровье ваших пассажиров. Но какой в этом смысл? Пристегнуться дело двух секунд, а раз едете вы медленно, значит, никуда не торопитесь и воспользоваться ремнем безопасности точно успеваете.

А вместе с тем 80% ДТП случаются как раз на скорости до 60-65 км/ч. Если вы едете на скорости 30 км/ч, то в случае аварии, скорее, не погибнете, но серьезных травм не избежите. А при лобовом столкновении даже на невысокой скорости непристегнутый водитель погибает в 8 случаях из 10. Чаще разбив головой лобовое стекло. Представьте: При скорости в 80 км/ч вес человека увеличивается в 80 раз, то есть вероятность получения травм возрастает вместе со скоростью. Именно поэтому важно пристегиваться ремнем.

Езда без ремня ― речь не о штрафе, а о жизни Фото: Андрей АБРАМОВ

МИФ 2. БЕЗОПАСНЕЕ ДЕРЖАТЬ РЕБЕНКА НА РУКАХ

Это вряд ли. При столкновении даже на скорости 30 км/ч вы малыша не удержите.

Дети до 7 лет на заднем сидении и до 12 лет на переднем сидении должны перевозиться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих росту и весу пассажиров. Использование детских удерживающих устройств, не соответствующих росту и весу маленьких пассажиров, тоже может привести к получению травм и даже гибели детей, уточняют в Госавтоинспекции.

МИФ 3. РЕМЕНЬ ДЕРНЕТ, И У МЕНЯ БУДЕТ ТРАВМА

Травм в серьезной аварии не избежать пристегнуты вы или нет, но уменьшить можно. Да, неправильно отрегулированный по высоте ремень безопасности может вызвать, например, ожог. Кстати, это одна из причин, почему не следует пристегивать ребенка «взрослым» ремнем. Но все это ерунда, если представить ситуацию, когда непристегнутый пассажир или водитель при столкновении вылетел из авто. Часто медики говорят о таких травмах трагичную фразу «несовместимые с жизнью».

Непристегнутые ремни стали сопутствующим фактором гибели 34 человек Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

МИФ 4. КАМЕРЫ НЕ ВИДЯТ НЕПРИСТЕГНУТЫЙ РЕМЕНЬ

Вам хочется так думать, но нет все камеры видят. Они фиксируют нарушения, далее эти изображения отсматривают сотрудники Госавтоинспекции и выносят постановления об административном правонарушении.

Согласно ст. 12.6 КоАП РФ управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если они предусмотрены конструкцией данного транспортного средства, влечет наложение административного штрафа в размере 1000 руб. За несоблюдение данного требования Правил пассажир также может быть привлечен к ответственности по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере 500 рублей. При этом штраф назначается отдельно каждому непристегнутому пассажиру. За перевозку ребенка без ДУУ штраф 3000 рублей.

Пристегивайтесь и берегите себя. В рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».