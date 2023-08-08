«Ищут третьи сутки»: на Урале бесследно пропали мама с пятилетней дочкой

Мама с дочкой пропали предположительно 5 августа. Фото: страница Евгении Волошиной во "Вконтакте"

Под Екатеринбургом загадочно пропали мама с пятилетней дочкой. Ирина Турцакова вместе с девочкой Сашей ушли из дома в Первоуральске предположительно еще 5 августа. Пропажу обнаружил супруг.

- Дома никаких конфликтов не было, папа был на работе в ночную смену, приехал утром 7 августа, их уже не было дома. Маму с сестрой видели последний раз в 22:30 5 августа в Первоуральске. Скорее всего, они даже не ночевали дома, - рассказала «КП-Екатеринбург» старшая дочь пропавшей Евгения Волошина.

Телефон Ирины Турцаковой был доступен до 22:00 вечера 7 августа. Старшая дочь пыталась ей дозвониться, но трубку женщина так и не взяла.

Семья пропавших обратились за помощью в полицию Первоуральска. В поисках задействовано порядка 20-и сотрудников полиции из служб уголовного розыска, участковые и инспектора по делам несовершеннолетних.

- Родные пропавшей женщины не стали выносить ссор из избы и не сообщили некоторые важные моменты про Ирину. По словам ее мужа, она и ранее неоднократно уходила из дома. Кроме того, женщина привлекалась к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию собственных детей», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Пятилетняя девочка Саша была одета в джинсы и кофту. Фото: Евгения Волошина во "Вконтакте"

По данным полиции, всего в семье четыре дочери, но с родителями проживают только младшие. Две дочки выросли и переехали в Екатеринбург.

- Обнаружил пропажу действительно глава семьи, однако одну из старших дочерей он попросил обратиться за помощью в полицию не сразу, а лишь на следующий день. Ирина, уходя из квартиры с ребенком, взяла свой паспорт и мужа, а также свидетельство о рождении малышки, - уточняет Валерий Горелых.

Кроме того, в конце июля женщина лечилась в одной из клиник Первоуральска, откуда недавно выписалась. По предварительным сведениям, там она познакомилась с мужчиной, который тоже на днях покинул клинику. Сейчас полицейские выясняют, связан ли уход из дома многодетной мамы с новым знакомством.

Старшая дочь Евгения тоже сообщила, что у мамы есть друг, с которым она связывалась накануне пропажи. На фото это мужчина в красной футболке.

Мужчина в красной футболке может знать, где Ирина с дочкой, считают родные. Фото: Евгения Волошина во "Вконтакте"

- Мы подозреваем, что он может быть в курсе того, где находится мама с Сашей. Папа говорил, что она собиралась к нему в гости, - рассказывает старшая дочь Ирины.

По словам Евгении, у ее мамы есть много друзей в Первоуральске. Однако никто не знает, где находится женщина. Старшая дочь также говорит о том, что мама и сестра могут быть как в Первоуральске, так и в Екатеринбурге и Новоуральске. Девочка была одета в розовую кофту на молнии, джинсы с Микки Маусом и кроссовки со светящейся подошвой.

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