На Урале женщину убило молнией на «Тропе здоровья»

Женщина приехала в Лесной в гости
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В городе Лесном 30-летнюю женщину убило молнией на «Тропе здоровья» в лесопарковой зоне, где она гуляла с сестрой. Все произошло вечером 5 августа во время сильного ливня. Молния ударила прямо в дерево, под которое женщины решили спрятаться.
- От удара молнии сестра погибшей 1975 года рождения тоже потеряла сознание и упала, но осталась жива, даже госпитализация ей не потребовалась. Собранные по этому факту материалы полиция для принятия процессуального решения направила в органы Следственного комитета, - рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых.
В полицию о гибели женщины сообщила фельдшер скорой помощи, выезжавшая на место. Погибшей оказалась уроженка Нижней Туры. Она приехала в гости к своим родным из Москвы. Следователи проводят проверку.
- Проверка проводится следственным отделом по ЗАТО город Лесной. Осуществлен осмотр места происшествия (лесной массив, недалеко от города Лесной), проведены опросы очевидцев, - рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.
Тело женщины направлено на судмедэкспретизу.
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