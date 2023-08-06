На Урале пьяная мать, лишенная водительских прав, ехала с ребенком в машине и устроила в ДТП

Мать уже лишали водительских прав в 2014 году за нетрезвое вождение. Фото: УГИБДД по Свердловской области

На трассе «Нижняя Тура- Качканар» 5 августа произошло ДТП с участием 35-летней женщины на автомобиле Chevrolet Niva. Она не справилась с управлением, из-за чего автомобиль съехал с дороги и опрокинулся. Об этом сообщает УГИБДД по Свердловской области.

Как выяснилось, женщина проживает в Лесном. Вместе со своей пятилетней дочкой она ехала с дачи. Сама авария произошла в 19:30.

- Автомобиль принадлежит ее супругу. Права управления транспортными средствами женщина была лишена в 2014 году за нетрезвое вождение. Результат алкотестора зафиксировал у водителя 0,870 миллиграмма на литр алкоголя в выдыхаемом воздухе, что свидетельствует об опьянении, - сообщает УГИБДД.

Пятилетняя девочка получила телесные повреждения, ее после медицинского осмотра отпустили домой. Девочка ехала на заднем сиденье в детском автокресле.

Инспекторы ДПС составили административный протокол на мать девочки за управление авто в состоянии опьянения. Автомобиль Chevrolet Niva был помещен на специальную стоянку. Материалы дела были переданы в суд и подразделение по делам несовершеннолетних. Матери грозит уголовная ответственность.

Кроме того, женщине предъявлено обвинение по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

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