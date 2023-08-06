В Екатеринбурге массово задерживаются авиарейсы из-за непогоды

В среднем вылеты задерживались на 2-3 часа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с утра 6 августа бушует непогода. Из-за мощных дождей, обрушившихся на город в Кольцово были массово перенесены рейсы. Так, согласно онлайн-табло был задержан рейс во Владикавказ, Ереван, Уфу Алматы. Плановые вылеты во Владикавказ состоятся в 11:40. А самолет в Ереван должен начать полет к 11:50.

В пресс-службе аэропорта Кольцово «КП-Екатеринбург» подтвердили, что вылет был перенесен из-за непогоды. В среднем, рейсы задержали на 2-3 часа.

Ранее из Кольцово были задержаны рейсы в Москву. Так, вместо планового вылета в 09:30 посадка была объявлена уже к 11 часам. Вылет в Нарьян-Мар тоже был перенесен с 09:20 до 11:40.

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