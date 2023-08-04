Тарифы подрастут, но только через год: в Свердловской области определили предел роста платы за коммуналку

Суммы в квитанциях через год подрастут на 11 - 15% максимум Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области обсуждают грядущее повышение цен на коммунальные услуги. Но ведь мы давно привыкли к тому, что тарифы растут с января и июля, а в последний раз российский президент и вовсе обещал не трогать эту сферу до июля 2024 года. Так откуда взялись эти разговоры?

Причиной стало внесение губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым предложения об установлении индекса, согласно которому будущее повышение на коммунальные услуги и ресурсы не должно превышать отметку в 11%. При этом сроки повышения остаются прежними – не ранее 1 июля будущего года. Все это отражено в документе за подписью главы региона на портале правовой информации региона.

При этом, в документе этом прописано, что отдельные муниципалитеты все же могут отклоняться от указанного значения на 4%. Этот пунктик действует для воплотили в жизнь затратные инновационные коммунальные проекты, которые нужно отбить по цене.

Установление индекса, равного 11%, связано с защитой от резкого роста коммунальных платежей малообеспеченных уральцев и членом многодетных семей.

В ближайшее время инициатива губернатора Евгения Куйвашева получит экспертную оценку, после чего будет ждать окончательного решения Правительства РФ по этому вопросу.

Очередной критический рост цен уральцы пережили прошлой зимой Фото: Алексей БУЛАТОВ

На сегодняшний день известно, что Региональная энергетическая комиссия Свердловской области предложила с 1 июля будущего года установить следующий тариф на свет: минимум – 5,46 рубля, максимум – 5,49 рубля, то есть рост составит не менее 6%.

Оксана Курбатова, эксперт по вопросам ЖКХ:

- В моем понимании индексация на 11-15% - это очень много. У нас государство заявляет – надо поднять тарифы. Люди отвечают: надо, так надо. Но есть механизмы для сдерживания роста цен на коммуналку.

В начале года мы пережили и смирились с ростом цен на электроэнергию. И никто не вспоминает, что у нас был тариф больше, чем в соседних областях изначально. За счет распределения зон, так как в выходные дни мы жили по ночному тарифу. Поэтому дневной тариф у нас был дороже. Сейчас вернули как у всех, отметив распределение зон, заодно проиндексировав тариф. Никто не решил его пересмотреть и уменьшить. Нас хотят приучить к тому, что все может только расти. С этим нужно бороться.

Рост до 10% раз в год принять можно при индексации заработных плат.