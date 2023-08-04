«Эта гадость есть как на окраинах, так и в центре»: активист из Екатеринбурга рассказал, как бороться с наркорекламой

Фото: сгенерировано нейросетью Kandinsky 2.2

Фонарные столбы, детские горки и стены киосков – эти и многие другие объекты постоянно изрисованы рекламой запрещенных сайтов и телеграм-каналов. Коммунальные службы не всегда справляются с наплывом незаконных граффити. Поэтому за дело взялись обычные жители Екатеринбурга. Экоактивист, основатель сообщества «Белое сердце» Шамиль Зарипов рассказал «КП-Екатеринбург» о том, как он борется с наркобизнесом, а также о том, как поступить обычному горожанину, если наркограффити заполонили весь двор.

ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ, ОКАЗАЛОСЬ – ВАНДАЛЫ

В 2021 году Шамиль организовывал субботники на природе. Активисты расчищали дворы от мусора и незаконных свалок.

- Там, где видели одну проблему, сразу же замечали другую. Так и пришли к выводу, что надо не только с мусором разобраться, но и с запрещенными надписями, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Шамиль Зарипов.

Всерьез за дело взяться группа активистов решила в новогодние каникулы 2022 года. Тогда, вооружившись краской, пара десятков человек отправились превращать черные каракули в белые сердца. Так и появилось название движения «Белое сердце».

- Очень скоро грамотные люди, кто увидел нашу затею, сказали нам, что мы, конечно, молодцы, но с точки зрения закона и сами являемся вандалами. Наносим картинки на стены жилых домов, не согласованные с администрацией района. Лучше бы эту работу оставить коммунальщикам, - вспоминает Шамиль Зарипов.

Шамиль Зарипов - добровольный лесной пожарный, организатор сообщества "Добрый десант". Фото: страница Шамиля Зарипова во "Вконтакте"

Тогда появился чат движения, куда сразу же добавили всех неравнодушных горожан. Вместо того чтобы ходить с банкой краски, организаторам пришла идея вести реестр всех адресов с подобными надписями, а затем отправлять список в администрации района. Механизм заработал.

НОЧЬЮ ЗАКРАСИМ, УТРОМ УЖЕ СНОВА НАРИСУЮТ

Автор движения уверен: за пару лет непрерывной работы волонтеров и управляющих компаний результат есть. Сегодня в чате находятся около 200 человек, а тех, кто может часто совершать обходы по улицам, и того меньше. Чтобы охватить весь город, людей не хватает.

- В центре такой гадости не меньше, чем на окраинах. Возле школ и детских учреждений граффити бывает больше, чем где-либо еще. Но у учреждений, как правило, есть свои хозяева, которые быстро все закрасят сами. В случае со стенами домов и подъездами дела идут медленнее. Была улица, которую обходили по пять раз: утром закрасят, ночью снова нарисуют, - рассказывает Шамиль Зарипов.

Из-за незаконной рекламы подростки могут втянуться в наркобизнес Фото: Алексей БУЛАТОВ

На некоторых улицах граффитчики работают активнее. Где-то можно заметить, что их особенно много, словно их наносят рядом с точкой сбыта.

- Со временем собственники и управляющие компании перестают ждать пинка от администрации и начинают действовать сами. То ли рисовальщики устали бороться, то ли коммунальщики заметили закономерность. Пока мы такое видим в центре Екатеринбурга и в районе железнодорожного вокзала: от улицы Свердлова до Карла Либкнехта. Если бороться с «художниками» регулярно в союзе с активистами и собственниками, то результат есть, - считает Шамиль Зарипов.

Иногда на подъездах появляются красивые и яркие граффити, но намного реже Фото: Алексей БУЛАТОВ

КОНКТРЕТНО

Как бороться с запрещенными надписями?

Можно вступить в чат движения «Белое сердце», чтобы регулярно сообщать о новом нарковандализме на стенах. Важно указывать не только адрес, где появилось граффити, но и точно описать место рисунка. Например, это может быть фонарный столб у подъезда, пятая скамейка справа. Выкладывать фотографии с граффити – нельзя.

Если действовать самостоятельно, то нужно обратиться в администрацию района, в котором нашлись незаконные надписи.

На сайте в разделе «Электронная приемная» нужно заполнить форму обращения. После этого появится номер заявки для отслеживания.

Также можно обратиться и в МКУ «Служба заказчика», которая есть у каждого района, включая и Академический. Для этого просто нужно направить электронное письмо с жалобой. Затем остается ждать результата и читать ответы от квартальных.

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