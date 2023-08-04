Игорь Майсурадзе заявил, что извлек урок из ситуации Фото: скриншот видео

Полиция Москвы объявила о возбуждении уголовного дела по статье 116 УК «Побои» по факту избиения таксиста. Поводом для разбирательства стало резонансное видео с регистратора. На кадрах видно, как предприниматель из Первоуральска Игорь Майсурадзе несколько раз бьет по лицу водителя из Киргизии.

- Мы семьей отдыхали в Москве. Утром в воскресенье поехали позавтракать. Я, жена и двое детей, один из которых грудной. Вспомнили, что дочь оставила сумку в отеле, где ночевали. Вызвали такси, чтобы туда вернуться. Отмечу, что ждать такси долго, когда заказываешь с детским креслом.

Приехал водитель. Я с коляской, подойдя к багажнику попросил: «Пожалуйста, откройте багажник». На что в ответ из открытой форточки мне довольно резко ответили: «Там открыто!». Но багажник был закрыт, и я задумался, что делать. Позже разобрался, как его открыть, но хамство все же меня смутило. Обычно водители помогают с этим. Положил коляску. Сел в авто, поехали. Ребенка жена пристегнула в кресло, - рассказал «КП-Екатеринбург» Майсурадзе.

По словам мужчины, добравшись до отеля он решил продлить поездку. Но водитель отказался продолжать движение. Однако потом в маршрут удалось все-таки добавить еще одну «точку».

- Мы остановились, побежали вдвоем за сумкой. В номере я забрал бутылку пива, которая осталась, - вспоминает Игорь Майсурадзе. - Тут же вышли и сели в машину. Водитель закричал, что пить нельзя в машине. Я сам водитель и уважаю его мнение. Тут же сказал: «Без проблем, убираю его». Мне ответили: «Я не поеду, выходи, пей на улице!». Я еще раз сказал ему, что не буду пить, убрал бутылку.

Майсурадзе также утверждает, что после инцидента в салоне водитель распылил на него с женой перцовый баллончик. Известно, что у таксиста был диагностирован перелом челюсти. Игорю Майсурадзе грозит до двух лет лишения свободы