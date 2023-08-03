Гонки на колесах: малыши на велосипедах и беговелах проверили себя и дороги Екатеринбурга

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Малыши на велосипедах и беговелах проверили себя на скорость, а дороги в Екатеринбурге на безопасность. Спортивное мероприятие для юных екатеринбуржцев организовал родительский портал региона при поддержке Госавтоинспекции Свердловской области и МЧС.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ПРИМЕР

У Машек, Наташек, Саш и Паш глаза горят, когда они видят во время прогулки с родителями велосипедистов, роллеров, скейтеров, весело катающихся на площадках города. «Мама, хочу также!», «Папа, поехали кататься!», едва ли не каждый взрослый слышит детский восторг ежедневно. В уральской столице желания малышей реализовать помогают не только родители, но и Госавтоинспекция Свердловской области и МЧС.

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Мы провели соревнования «Гонки на колесах» в эти выходные, рассказывают в Госавтоинспекции. Это была проверка на ловкость, скорость и умение безопасно управлять велотранспортом. В начале мероприятия автоинспекторы напомнили самым маленьким участникам дорожного движения правила безопасного вождения велосипеда, на примере показали средства экипировки защиты для головы и ног, а также обратили внимание на обязательное использование световозвращателей на одежде.

Взрослым очень важно давать положительный пример детям при переходе дороги, отрабатывать с ними безопасные привычки и использовать любую возможность для развития навыков ориентирования в транспортной среде. Поэтому подобные мероприятия в регионе проходят регулярно, вместе с детьми в них участвуют и взрослые, родители, отмечают в Госавтоинспекции региона.

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

ПОДАРКИ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Посидеть в салоне патрульного автотранспорта или на мотоцикле уже давно не мечта, а реальность для детей Екатеринбурга. Такая же, как, например, примерить форменное обмундирование инспектора ДПС. А это, к слову, еще и возможность порассуждать о том, кем хочется стать, когда вырастешь. Но в первую очередь активности от Госавтоинспекции это речь про безопасность.

Среди подарков за участие в конкурсе рисунков на асфальте «Дорожный знак для пешеходов» были не только сладости, но и световозвращающие брелоки для детей, которые обеспечивают дополнительную безопасность ребенка на дорогах. Родителей тоже не оставили без внимания вручили им новые правила дорожного движения и сигнальные жилеты. Кроме этого, с юными велосипедистами и их законными представителями стражи порядка проводили мастер-классы по отработке алгоритмов безопасного перехода дороги.

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Еще одной зоной активностей стал спецтранспорт МЧС, где каждый ребенок «примерил» на себя роль пожарного надел форму, изучил оснащение техники и работу ранцевого огнетушителя. И куда без сюрприза? По окончании мероприятия для всех участников был запущен «фонтан» из водяного ствола пожарного автомобиля. А здесь уже и детский восторг, и понимание: да, на дорогах надо быть предельно внимательными.

В рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».