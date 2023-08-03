Владимиру Ческидову предъявлены обвинения в убийстве, изнасиловании и похищении человека Фото: Егор ИВЛЕВ

Самая страшная новость последних дней о 14-летнем заточении девушки в челябинском поселке Смолино продолжает обрастать жуткими деталями. Еще осенью 2009 года Владимир Ческидов познакомился с 19-летней Катей на вокзале и заманил к себе в дом под предлогом «выпить чаю». С того момента Катю никто не видел. Следующие 14 лет она жила в заточении у маньяка, он прятал ее в доме и насиловал. При этом за происходящим ужасом все это время наблюдала мать Владимира Валентина, которая проживала с ним в одном доме.

Вырваться на свободу Катя смогла только в конце июля, когда Ческидова забрали в психиатрическую больницу. Дверь осталась незапертой и девушка бросилась бежать. Она отыскала сестру и обо всем рассказала полиции.

На данный момент известно, что Катя выросла в детском доме. А потом жила с сестрой в бараке. При этом в плену у маньяка была и еще одна жертва. Останки второй девушки были найдены на участке. Как выяснилось, Ческидов жестоко расправился с ней при попытке побега.

Во время избрания меры пресечения в суде Владимир Ческидов неожиданно заявил, что находится в официальном браке. Позже его мать Валентина подтвердила, что ее сын женат, но с супругой давно не живет. А в Екатеринбурге у них есть квартира. «КП-Екатеринбург» удалось найти дом, в котором была прописана предполагаемая супруга Ческидова и пообщаться с соседями женщины.

ПОГУЛЯЮТ И УЕДУТ

Одноэтажный дом почти не виден за зарослями крапивы и сорняков. Ржавая металлическая дверь без ручки и заколоченные окна – антураж, схожий с домом Ческидова в Смолино. Здесь предполагаемая супруга смолинского маньяка обитала с нулевых. В последние годы не одна – с сожителем Эдуардом.

Соседи утверждают, что уже как полтора месяца парочку не видели. А два дня назад Елену разыскивала полиция.

- Я уж думал вы тоже опер. Они тут ходили два дня назад. Из-за этого Вовы Ческидова, о котором в новостях говорили. Ленку искали. Но ее с Эдиком тут уже больше месяц как нет. Их гулянки нас достали, поэтому мы их выгнали, - рассказывает житель дома Виталий. - Заколебали они. Два года назад пожар из-за них произошел. Кошка электрическую плитку перевернула. Все обгорело у них. Они тут «явлениями». Придут, погуляют и уйдут.

Мама обвиняемого осталась на свободе Фото: Егор ИВЛЕВ

Слова Виталия подтверждает еще одна соседка. Мол, Елена вела асоциальный образ жизни. По ее словам, в Екатеринбург женщина переехала из Челябинской области. В начале «нулевых» торговала одеждой на рынке.

- Потом по поселку ходила. Трусики, футболки, носочки предлагала. Мы покупали. Не было же раньше ничего, - говорит соседка. - Мужик у нее был, потом умер. Комната досталась ей по наследству. А потом она с этим Эдиком загуляла. Часто устраивала пьяные посиделки возле дома с компанией. Пила, гуляла. Я ее как могла «гоняла».

По словам пенсионерки из соседнего дома, у Елены и ее сожителя нет ни отопления, ни газа.

- У них только свет и есть. Когда проводку у нас в районе меняли их и подключили. Мы живем, как на пороховой бочке. Если у них все загорится, то может переброситься. А у нас газовое оборудование, - пояснила «КП-Екатеринбург» соседка. – А у нее еще и ворох вещей в комнате. Не дай бог, загорится.

МОЖЕТ ЗНАТЬ О ДРУГИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ

По словам бывшего сотрудника уголовного розыска, а ныне действующего адвоката Сергея Колосовского, в желании оперативников опросить жену Ческидова нет ничего странного.

- Жена не отвечает за действия мужа. Формально оснований для какого-либо давления на нее нет. Но с точки зрения разыскных мероприятий нужно пообщаться со всеми близкими людьми арестованного, чтобы выяснить, а не знают ли они чего-нибудь еще. Опрашивать могут также друга, брата. Но родственники, в отличие от друзей, имеют право не свидетельствовать против него, - пояснил «КП-Екатеринбург» Сергей Колосовский.

Владимиру Ческидову предъявлены обвинения по статьям 105 УК «Убийство», по пункту «в» статьи 126 УК «Похищение человека с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой его применения». А также по статье 131 УК «Изнасилование с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенное с особой жестокостью».

Центральный районный суд Челябинска арестовал маньяка до 30 сентября. Его матери предъявлено обвинение в похищении человека, однако суд оставил ее на свободе.

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