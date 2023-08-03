В Екатеринбургском зоопарке у пары восточных колобусов родился малыш с белоснежной шерстью

Сейчас мама не разлучается со своим малышом Фото: зоопарк Екатеринбурга

В зоопарке Екатеринбурга стало на одного обитателя больше. У пары восточных колобусов – это обезъянки такие – родился малыш. Роды прошли еще в конце мая. Но только сейчас, когда детеныш набрался сил, его показали посетителям.

- Малыш появился на свет 28 мая у восьмилетней самки по имени Ирка. Это ее первенец, - рассказали в пресс-службе Екатеринбургского зоопарка. - Ирка приехала в Екатеринбургский зоопарк в 2022 году из Пермского зоопарка и оказалась очень заботливой мамой.

Папу обезьянки зовут Кит. Но заботится о малыше сейчас в основном только его мама. Она не разлучается с ним ни на минуту. Пол малыша пока не известен – сотрудники зоопарка стараются пока не беспокоить молодую семью.

Отец семейства пока не принимает участия в воспитании детеныша Фото: зоопарк Екатеринбурга

- Отец семейства Кит уже в возрасте, ему 20 лет, - добавили в зоопарке. - Он родился в немецком зоопарке города Мюнстер и с 2004 года живет в Екатеринбурге. В заботе о потомстве папа практически не участвует.

Этот вид животных называют не только восточными колобусами, но и гверецами. Они отличаются эффектной внешностью. Основной цвет шерсти – черный. Правда, на спине обычно есть белоснежные волосы. А вот малыши при рождении – полностью белоснежные. Темнеть начинают они только спустя несколько месяцев. Колобусы любят лакомиться фруктами, листьями, почками и корой деревьев. В дикой природе они живут до 20 лет, а в неволе и до 30. Посмотреть на молодую семью колобусов в Екатеринбургском зоопарке можно в летнем вольере павильона «Западный».