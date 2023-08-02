Из красавицы в чудовище: чем опасны уколы красоты на дому

Процедуры «серые» косметологи проводят едва ли не в подвальных помещениях. Фото: фонд «Черный шприц»

Чего только не продают на маркетплейсах. Даже препараты для «прокачки губ» и внешних данных. И ведь находятся охотницы до дешевизны. Правда в обмен они получают гиалуроновые усы, фиброзы и даже некрозы. «КП» узнала, на какие жертвы идут женщины в погоне за сомнительной красотой, а также выяснила, чем опасна «серые косметология».

ПОГИБЛА В ПОГОНЕ ЗА КРАСИВЫМИ ЯГОДИЦАМИ

В июле новостные паблики облетела новость о трагической гибели 22-летней жительницы Махачкалы. Красавица хотела скорректировать форму ягодиц, но вот на процедуру отправилась не к квалифицированному хирургу, а к бывшему мастеру по наращиванию ресниц. Та не имела медицинского образования. Операцию проводили в обычной квартире. Итог: пациентка скончалась. Предположительно, после укола лидокаина, вызвавшего аллергию.

- У косметолога не было даже аптечки с препаратами, на случай анафилактического шока, - рассказывает «КП-Екатеринбург» эксперт по медицинскому праву и основатель фонда «Черный шприц» Тамара Кормишина.

Фонд помощи пострадавшим от эстетической медицины существует уже полтора года. За этот срок общественники закрыли десятки нелегальных косметологических кабинетов. Они с поличным вылавливают вчерашних домохозяек со шприцами в руках, внезапно решивших заняться косметологией. А еще оказывают пострадавшим бесплатную юридическую помощь.

ЧУТЬ НЕ АМПУТИРОВАЛИ НОС

После процедуры нос Кристины начал распухать и болеть. Фото: предоставлено героиней публикации

Москвичка Кристина в феврале пришла к косметологу, клюнув на заманчивую рекламу. Решила при помощи гиаллуроновой кислоты скорректировать форму подбородка.

- Хотела добавить 0,5 миллилитра гиаллурона. Но мастер Раяна без моего согласия «щедро» ввела мне миллилитр! А потом предложила помимо подбородка скорректировать и другие зоны – мол, все равно уже вскрыла шприц с «гиаллуронкой». Я словно под гипнозом согласилась, - делится с «КП-Екатеринбург» Кристина. – Я доверилась косметологу. Сертификаты и этикетки от препаратов не попросила. Сама косметолог их тоже не показала. А на следующий день нос болел так, что к нему было невозможно притронуться.

В подбородок без согласия пациентки ввели миллилитр препарата с гиаллуроновой кислотой. Фото: предоставлено героиней публикации

Тогда Кристина отправилась уже к сертифицированному косметологу. Врач огорошил: началась ишемия носа, то есть последствия нарушения кровообращения. А через 72 часа вообще должен был начаться некроз. Косметолог заявил: нужно срочно выводить некачественный филлер, иначе начнется отмирание тканей. В этом случае нос бы вообще пришлось ампутировать. Но исправлять чужие «недоделки» врач не взялась – слишком высок риск осложнений, а оказаться крайним специалист не хотела.

После того, как нос почернел девушка решила в срочном порядке попасть на удаление филлера. Фото: предоставлено героиней публикации

Кристина не придумала ничего лучше, как снова отправиться к Раяне. Косметолога она «поймала» в хостеле, когда та уже была «на чемоданах». Прямо там Раяна сделала Кристине инъекцию лонгидазы, чтобы вывести некачественный филлер. После этого у девушки два месяца держалась температура. А еще некачественные процедуры спровоцировали аллергию на холод. Теперь зимой и при малейшем похолодании Кристина с ног до головы покрывается волдырями.

Девушке удалось «выцарапать» с Раяны деньги за некачественные процедуры – 21500 рублей. Но чтобы восстановить здоровье после посещения псевдоспециалиста, Кристине понадобится не меньше 200 тысяч рублей.

Так женщина выглядела до броулифтинга. Фото: фонд «Черный шприц»

Еще одной нашей собеседнице – москвичке Майе – косметолог во время броулифтинга (подтяжки бровей) перерезала мышцу. Теперь каждое утро она вынуждена открывать глаз руками. Девушка нуждается в помощи офтальмолога и челюстно-лицевого хирурга. Такой для нее оказалась плата за желание иметь выразительный взгляд.

Теперь Майе нужна помощь офтальмолога и челюстно-лицевого хирурга. Фото: фонд «Черный шприц»

Как и Кристина, Майя клюнула на заманчивое объявление в соцсетях, сулившее беспрецедентную скидку – всего 15 тысяч рублей вместо обычных 25.

КОСМЕТОЛОГИ-ГАСТРОЛЕРЫ

Подобных случаев основатель фонда «Черный шприц» знает немало. По словам Тамары Кормишиной, косметологи-гастролеры, не имеющие медицинского образования, чаще всего приезжают в крупные города из южных республик. Доверчивых клиенток они заманивают низкими ценами. А когда в интернете появляются гневные отзывы, просто меняют ники в соцсетях и арендуют новые кабинеты.

Но неквалифицированные косметологи – лишь полбеды. В последнее время женщины калечатся еще и из-за «серого» сырья. Виной всему то, что филлеры (гелеобразные вещества, вводимые под кожу для придания лучшей формы телу) и липолитики (вещества, после попадания в организм активизирующие процесс жиросжигания) теперь можно купить на обычных маркетплейсах.

- Торговая площадка не проверяет, есть ли у покупателя медицинская лицензия и дипломы об образовании. Этим и пользуются новоиспеченные косметологи. Сами поставщики, которые берут на продажу филлеры и липолитики, тоже идут на хитрость. Во время таможенного оформления они проводят это под видом «лосьонов для тела». Вот и получается, что купить эту гадость под силу любой школьнице, - сокрушается Тамара Кормишина.

Эксперты фонда уже провели контрольную закупку на одном из маркет-плейсов и собираются обратиться в правоохранительные органы, чтобы известную онлайн-площадку привлекли по статье 238 УК РФ «Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок».

Красавицам стоит помнить, что скупой платит дважды. И никакого качества и эстетической красоты за объявлениями «губки за четыре тысячи рублей» не может быть. А инъекции филлером с маркетплейса не превратят никого в Анджелину Джоли.

МНЕНИЕ ВРАЧА

Елена ВОРОБЬЕВА, врач - косметолог, врач-дерматовенеролог:

- «Серые» препараты - не сертифицированы. Они не проходят определенные апробации. Производители не несут за них ответственность. Если человек самостоятельно введет препарат, то это может обернуться окклюзией (Закупоркой. – Прим. Ред.) сосуда, ишемией и некрозом тканей. В случае отека Квинке возможен – летальный исход.

Также филлер может закрыть просвет сосуда, а из-за недостатка питания ткани отмирают. Как итог – рубец и внешнее уродство. Аналогично с липолитиками: если попасть не в тот слой введения - случится некроз. Нити для подтяжки лица могут травмировать нерв, из-за чего возможен паралич.

ВАЖНО!

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПЕРЕД ПОХОДОМ К КОСМЕТОЛОГУ

Елена Воробьева дала несколько советов, которые помогут сохранить здоровье после посещения косметолога.

- Не нужно проходить косметические процедуры во время беременности, а также в период обострения хронических заболеваний;

- Старайтесь выбирать специалиста, имеющего положительные отзывы среди ваших знакомых и близких;

- Обязательно проверьте у косметолога наличие действующей лицензии и дипломов, а также то, насколько соблюдаются санитарные нормы;

- Квалифицированный специалист прислушивается к желанию пациента, не навязывает лишние услуги и интересуется состоянием здоровья пациента на всех этапах процедуры и после нее.

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