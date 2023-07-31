«Родители хватились только через полчаса»: трехлетний ребенок выпал с 9 этажа и выжил

Ребенок выпал днем 30 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге трехлетний ребенок выпал из окна девятого этажа и остался жив. Инцидент случился днем 30 июля на улице Белореченской. Очевидцы рассказывают, что долгое время не могли найти родителей малыша.

- Родители явились где-то через полчаса с момента, как ребенка нашли. На улице стоял ор, ребенок ревел, по подъезду носились соседи, искали, и только спустя полчаса вышел отец, а потом мать, - рассказала свидетельница ЧП Telegram-каналу «Злой Екатеринбург».

Женщина также отметила, что бригада скорой помощи приехала оперативно, после чего ребенка госпитализировали. В полиции Екатеринбурга отметили, что он получил несколько травм и переломов, однако смог выжить.

Полицейские выяснили, что ребенок сам выбрался на балкон, а потом перелез через перила. В этот момент родители малыша были дома.

- Сообщение о падении малолетнего из окна девятого этажа дома поступило вчера в отдел полиции №8 Верх-Исетского района. Сотрудники полиции установили личности законных представителей пострадавшего, они привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Также полицейские напомнили родителям, что чаще всего несчастные случаи происходят из-за невнимательности взрослых и москитных сеток. Поэтому не стоит оставлять ребенка без присмотра и балконы открытыми, а также показывать ребенку, как открывается окно.

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