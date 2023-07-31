Регина Тодоренко и Тимур Родригез приступили к съемкам тревел-шоу «Руссо Экспрессо»

Регина Тодоренко и Тимур Родригез не первый раз снимаются вместе. Фото: соцсети

Регина Тодоренко и Тимур Родригез станут ведущими тревел-шоу «Руссо Экспрессо» на «Пятнице!». Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в PR-службе телеканала.

- Ведущие приехали в уральскую столицу для съемок нового сезона «Руссо Экспрессо», - пояснили в PR-службе «Пятницы!».

Тимур Родригез уже выставил фото с видом набережной в Екатеринбурге, а Регина Тодоренко днями ранее рассказала о съемках своим подписчикам, но о какой программе идет речь, предпочла оставить в секрете.

- А вот мы с Тимуром снимаем для вас порцию тревел-шоу и ждем вас на канале «Пятница!». Пишите, в какой город приехать и снять шоу? – обратилась к поклонникам ведущая.

Она также сообщила, что ведущие уже успели побывать в Казани.

Первыми двумя городами стали Казань и Екатеринбург. Фото: соцсети

По задумке шоу, ведущие путешествуют на поезде через всю страну, выходят на станциях в разных городах, показывают интересные места и знакомятся с людьми, разговаривая с ним на разные темы.

Первый сезон «Руссо Экспрессо» называли «суровым мужским марш-броском», ведь его компанию Тимуру Родригезу составил Роман Каграманов. Теперь же известного блогера «подсидела» обаятельная путешественница и мать двоих детей Регина Тодоренко.

Регина Тодоренко и Тимур Родригез не первый раз будут вместе вести тревел-шоу. В 2020 году они снимались в «Орел и решка. Россия» (12 сезон программы).

Отметим, Регина Тодоренко прославилась благодаря другому популярному проекту «Ореш и решка», где в начале выпуска двое ведущих бросают монетку, чтобы определить, кто из них ест и развлекается в течении двух дней на $100, а кто познает запредельную роскошь, пользуясь безлимитной банковской картой. За время существования шоу было снято более 500 выпусков в разных странах мира (во многих ведущие бывали не один раз). Регина Тодоренко пришла в этот проект в 2014 году и почти четыре года была постоянной ведущей.

Тимур Родригез ранее также принимал участие в съемках «Орла и решки» в 2018 году вместе с Жанной Бадоевой.