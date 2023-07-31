В Екатеринбурге приставы остановили детей 2 и 4 лет, катавшихся голыми на самокате

Два мальчика катались на самокате голышом на улице Летчиков. Фото: ГУФССП по Свердловской области
В Екатеринбурге остановили двух малышей, которые голышом катались на самокате рядом с проезжей частью. Случай произошел жарким пятничным вечером, 28 июля. Мальчики без одежды и обуви возрастом четырех и двух лет совершенно одни гуляли по улице Летчиков.
Вернуть домой их помогли судебные приставы, которые случайно стали свидетелями странной картины.
- Судебные приставы возвращались с исполнительных действий. Они заметили голых мальчиков. Предположительно, подсказать, где малыши живут, помогли соседи во дворе, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Управления федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.
Как только сотрудники ФССП увидели детей, то решили немедленно отвести их к маме. Женщина оказалась дома.
- Мама мальчиков отреагировала совершенно спокойно на то, ей привели мальчиков судебные приставы. Она не скандалила, не вела себя неадекватно, и в состоянии алкогольного опьянения тоже, скорее всего, не была, - уточнили в УФССП.
Однако судебные приставы все-таки решили перестраховаться, и вызвали сотрудников социальной защиты, а также инспекторов по делам несовершеннолетних.
Полиции мама ребят объяснила, почему не смогла проконтролировать своих детей.
- Сотрудники отдела полиции №11 опросили мать данных малолетних. Женщина 42 лет пояснила, что плохо себя чувствовала и не могла проконтролировать досуг своих детей, - объяснили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
Сейчас ей грозит административная ответственность за ненадлежащее воспитание детей.
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