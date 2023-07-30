Женщину и двух подростков госпитализировали в Артинском районе после столкновения фургона и легковушки

После аварии фургон упал на бок, а легковушка съехала в кювет Фото: УГИБДД по Свердловской области

В седьмом часу утра в воскресенье, 30 июля, серьезная авария произошла в Артинском районе. Водитель «Лады Гранты», двигаясь из поселка Арти в сторону села Большие Карзи, на нерегулируемом перекрестке, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество в движении иномарке - фургону «Ситроен Джампер», двигавшемуся справа. В итоге машины столкнулись. После этого легковушка съехала в кювет, а фургон упал на бок.

- В результате ДТП трем пассажирам автомашины «Лада Гранта»: 51-летней женщине, 15-летней девочке и 12-летнему мальчику оказана первая помощь, все доставлены в ГБУЗ «Артинская ЦРБ», - сообщают в УГИБДД по Свердловской области.

В ДТП пострадали пассажиры отечественной легковушки Фото: УГИБДД по Свердловской области

Водителю отечественной легковушки 37 лет. Он живет в Первоуральске. Водитель иномарки — житель Екатеринбурга. Ему тоже 37 лет. Их проверили — оба были трезвые.

- Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям транспортных средств быть предельно внимательными при управлении транспортными средствами, соблюдать правила дорожного движения, - добавили в УГИБДД по Свердловской области. - При совершении маневров убеждаться в безопасности и уступать дорогу транспорту, имеющему преимущество.