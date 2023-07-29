Григорий Лепс обыграл Алексея Орлова на турнире по бильярду

Победу артисту удалось одержать с небольшим отрывом. Фото: 3Q холдинг

Мэр столицы Среднего Урала пригласил поучаствовать Григория Лепса в «Кубке Главы Екатеринбурга». Народный артист России обыграл Алексея Орлова на турнире по бильярду. Однако сам певец отмечает, что подготовка у градоначальника неплохая. Победу артисту удалось одержать с небольшим отрывом.

VIP-турнир прошел в Екатеринбурге 28 июля. Еще в июне Алексей Орлов изъявил желание сыграть с Григорием Лепсом. Певец принял такой вызов и прибыл в свердловский город, чтобы встретиться с мэром за бильярдным столом.

- Прекрасное мероприятие! Такие мероприятия нужны, они сближают людей. Великолепное место, великолепный клуб с новыми шарами, - поделился впечатлениями о турнире певец.

Григорий Лепс отметил уровень игры Алексея Орлова. Фото:3Q холдинг

Артист отмечает, что мероприятие организовано на высшем уровне. И он сам бы приехал в Екатеринбург снова, чтобы принять участие в турнире и в 2024 году. Также Григорий Лепс пожелал «Кубку Главы Екатеринбург» большего будущего.

- Сыграли неплохо, учитывая, что у таких людей, как Алексей Валерьевич, как правило, напрочь отсутствует время на себя. Тем не менее он находит его, чтобы заниматься. Наверное, именно из-за нехватки времени я его «чуть-чуть» выиграл, - шутит Лепс.

Певец принял такой вызов градоначальника. Фото:3Q холдинг

Напомним, что турнир проходит в столице Среднего Урала с 23 по 31 июля. 27 числа завершились игры первого этапа. В плей-офф вошли 32 мужчины и восемь женщин. Финальные состязания пройдут 31 июля с 12 до 19 часов.

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