Опасные соседи: дома и квартиры уральцев атакуют летучие мыши

Лишний стресс может спровоцировать нападение на человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области жители массово делятся в соцсетях фото и видео с летучими мышами. В поисках теплого ночлега они прилетают в подъезды и квартиры к жителям многоэтажек.

НЕ ТОЛЬКО ТАРАКАНЫ

Жители Академического района в Екатеринбурге «хвастаются» рукокрылыми, которые прилетели на «огонек».

- У нас не только тараканы, но и мыши летучие, - шутит пользователь Ирина.

Жительница Академического была удивлена неожиданному соседству. Фото: соцсети

К жителю Асбеста тоже прилетел ночной «сюрприз» в два часа ночи. Мужчина подождал, пока летучая мышь утихомирится, а уже после накрыл ее кепкой и бережно отправил гостью во двор.

Заведующая научно-просветительским отделом Екатеринбургского зоопарка Анна Постовалова объяснила «КП-Екатеринбург», чем вызвано нашествие летучих мышей.

НОЧНЫЕ ГОСТИ

- Мыши живут под крышами домов, в расщелинах, пещерах. Как правило, в квартиры прилетают молодые, еще неопытные особи. Не исключено, что до этого момента они были в гнезде и просто неудачно выпали. Чаще всего это здоровые особи, либо же имеющие черепно-мозговые травмы после падения, - говорит Анна Постовалова.

Летучим мышам комфортно живется в расщелинах и под крышами домов. Фото: соцсети

Как уверяет эксперт, попытаться приручить этих рукокрылых, смысла нет. Несмотря на то, что в городе достаточно корма, в домашних условиях этих краснокнижных обитателей не держат. Наиболее частый род, который встречают уральцы – это «Ночницы».

- Это стайные животные и жить в квартире им будет некомфортно. К тому же, летучие мыши могут переносить бешенство. Кстати, у них есть свой штамм коронавируса. Однако, повторения пандемии из-за именно этого штамма маловероятно, - уверяет Анна Постовалова.

Кстати, в Екатеринбургский зоопарк чуть ли не еженедельно звонят жители с просьбой пристроить рукокрылых.

- Самое оптимальное решение – оставить их в естественной среде. У зоопарка нет ресурсов, чтобы принимать обитателей. Нас просят принять попугаев, красноухих черепах, ворон и стрижей в сезон. По осени будут заявки про лис, медведей. Реабилитационных центров, чтобы принять всех зверей нет. Эта проблема пока остается нерешаемой, - рассказала Анна Постовалова.

ЕСЛИ У ВАС В КВАРТИРЕ ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ

1. Дождитесь, когда мышь прекратит активные полеты по комнате. Ей нужно обследовать комнату и освоиться.

2. Не выгоняйте мышь, так как лишний стресс может спровоцировать нападение. Уберите из комнаты домашних животных, маленьких детей. Возьмите плотные перчатки.

3. Накройте коробкой либо контейнером летучую мышь. Просунуть кусочек картона между зверьком и емкостью, чтобы он перелетел. После чего нужно выйти на улицу и отпустить мышь. Стоит продезинфицировать поверхности, на которых она сидела. Если рукокрылый укусил вас или поцарапал, то это повод обратиться в больницу.

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