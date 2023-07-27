«С отвагой, любовью и патриотизмом»: уральский художник пишет портреты бойцов СВО для большой выставки

Написание одного портрета занимает месяц Фото: Алексей БУЛАТОВ

Профессиональный художник Василий Заплатин из Екатеринбурга вооружился кистью и стал писать портреты участников спецоперации. В его мастерской действующие бойцы в полном обмундировании позируют с автоматами, в бронежилетах. Несмотря на суровые обстоятельства, мужчины стараются улыбаться и шутить. Сидеть не шелохнувшись для них – дело привычки.

«КП-Екатеринбург» встретилась с художником в мастерской и узнала, сколько портретов Василий напишет и почему ему они важны.

ПО ЗОВУ ДУШИ

Свой талант Василий развивал, как самоучка. Уже потом поступил в Краснотурьинский колледж искусств, а после в Уральский государственный архитектурно-художественный университет. И вот на протяжении 17 лет он деятель искусства. А с 2020 года открыл свою школу живописи,

Василий чаще пишет портрет по фото Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эскиз с натуры Василий делает буквально за полчаса. Чаще он рисует по фотографии, но с бойцами успевает увидеться и лично, несмотря на их нестабильный график. Иногда приезжает к ним домой, а иногда они к нему в мастерскую.

- Мне, как снайперу всегда важно быть медленным, да тихим, - улыбается боец Богдан с позывным «Даныч». - С Василием познакомились еще в 2014 в Оренбургском казачьем войске. С меня Василий уже писал портрет. Я считаю, что этот проект социально важен. Мало кто знает, что добровольцы в зоне спецоперации находятся еще с 2017 года. Важно показать, что есть люди готовые встать на защиту Родины. И что делают это бойцы самостоятельно, по зову души.

Бойцы приходят со своим реквизитом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чаще всего мужчины соглашаются позировать охотно, но иногда их приходится уговаривать.

- Обстановка непривычная. Художнику полностью доверяю. Сколько нужно, столько и просижу. С Василием у нас очень много знакомых. Но встретились с ним лично буквально несколько дней назад, - рассказал боец Андрей.

Героев для портрета Василий ищет через друзей-казаков и общественников. Большой портрет маслом будет готов в течение месяца. Василий намерен написать не меньше 12 картин. Их величина 100х80 сантиметров. Военной тематикой художник занимается не впервые. На его картинах уже были запечатлены ветераны Великой Отечественной Войны, казаки, добровольцы и военные – профессионалы.

- Я родом с Верхотурья. В 2010 году я писал портрет своего дедушки к 65-ой годовщине Великой Победы. Портрет подарил бабушке, так как деда уже в живых не было. Переехал в Екатеринбург, встретил любимую жену, меня вновь потянуло к батальному жанру. И к 70-летию Победы я уже написал двадцать портретов. Часть из них висит в Окружном доме офицера. А сейчас меня вновь потянуло показать наших бойцов. Они такие же, как воины Великой Отечественной Войны. Наши современные бойцы готовы защищать Родину самоотверженно. С такой же отвагой, любовью и патриотизмом. Хотелось запечатлеть их на поле боя в полном обмундировании, - говорит художник.

Чаще всего мужчины соглашаются позировать охотно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пока у Василия готовы три портрета из коллекции, но ко Дню Победы он хочет написать все остальные.

ЗАТРАТНО

Материалы для портретов Василий закупает на свои деньги. Но в будущем планирует получить грант на их создание и дальнейшую выставку.

- Моя основная работа – портреты. На свои деньги писать их очень затратно. У меня жена, трое маленьких детей. Всех сам вожу на кружки. Еще нужно содержать школу живописи. Пока бойцы с оружием, я тут с холстом и краской, - улыбается Василий. – Будущее поколение должно знать своих героев и чтить. Нужно видеть реальных людей, а не тех, которых создает кинематограф и вселенная комиксов.

Эскиз Василий делает за полчаса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кстати, старшая дочь Василия тоже всерьез увлечена рисованием. Среднему сыну восемь, а младшему мальчику всего шесть лет.

- У нее в 10 лет была первая персональная выставка. Я сам оформил ее работы. Они были выставлены в библиотеке. Своим ученикам тоже говорю, чтобы работы ребенка были представлены. В этом году еще четверо учеников в возрасте 7-8 лет прошли персональные выставки. Но с ребятами мы рисуем Ангелов-Хранителей для наших ребят. Отправляем им эти рисунки в зону спецоперации. Сердцу трепетно, когда узнаешь, что они их носят в нагрудном кармане, как талисман, - рассказал творец Василий Заплатин.

Сыновья Василия уже тоже казаки. Не исключено, что они продолжат семейное дело и будут писать портреты.

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