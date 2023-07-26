В мэрии Екатеринбурга объяснили, почему салют на День города запустят с одной точки

В 2023 году салют запустят только на Плотинке Фото: Алексей БУЛАТОВ

В честь 300-летия Екатеринбурга салют запустят с одной точки. Два года до этого фейерверк запускали с трех разных позиций. В администрации города «КП-Екатеринбург» объяснили, с чем связаны такие изменения.

- В этом году салют запустят только на Плотинке. Несколько точек было во время ковида для того, чтобы зрители не собирались в одном месте. Так мы обеспечивали социальную дистанцию, - пояснили в мэрии города.

Напомним, что День города отмечается в 2023 году 19 августа. В этот день в парке Маяковского выступит «Агата Кристи» и группа «Чайф». Возле КРК «Уралец» концерт дадут Niletto и Клава Кока. В ТЦ «VEER Mall» Хор Турецкого споет для горожан. А на проспекте Ленина — «Дискотека Авария».

Праздновать 300-ый юбилей города екатреинбуржцы начнут 12 августа в День строителя. В этот день выступит Леонид Агутин. А 16 августа в День танца концерт даст балет Тодес. 17 августа на финале «Мисс Екатеринбург» споет группа Банд’Эрос.

Отметим, что алкоголь в городе запретят продавать с 13 по 19 августа. Спиртное нельзя будет приобрести в границах улиц Московской – Малышева – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулка Красного – улицы Челюскинцев. Те же ограничения будут действовать с 12 до 23 часов 19 августа на проспекте Академика Сахарова, от улицы Анатолия Мехренцева до улицы Вильгельма де Геннина.

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