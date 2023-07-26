Десять наивных вопросов о камерах, выписывающих штрафы на дорогах

Собственник дороги ― наша региональная власть, она определяет, кто и что на проезжей части будет делать Фото: Алексей БУЛАТОВ

Скрытые патрули, «охота» на загородных трассах, камеры-обманки примерно такие ассоциации по поводу сотрудников ДПС возникают у автолюбителей. Которые, прямо скажем, сами не очень любят соблюдать правила дорожного движения, а потому и нервничают.

«КП-Екатеринбург» вместе с Госавтоинспекцией Свердловской области собрала топ-10 вопросов, которые беспокоят владельцев автомобилей.

Разбираемся в самом наболевшем с начальником центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения Госавтоинспекции Свердловской области, подполковником полиции Дмитрием Кузнецовым.

Любой комплекс фотофиксации имеет соответствующий сертификат, также есть поверка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кто владелец камер на дорогах?

Собственник дороги наша региональная власть, она определяет, кто и что на проезжей части будет делать. Снег убирать, траву косить, ремонтировать аварийно-опасные участки, устанавливать системы фото- видеофиксации. Госавтоинспекция в это не вмешивается.

На камерах кто-то зарабатывает?

Любой комплекс фотофиксации имеет соответствующий сертификат, также есть поверка. Ни одна система на дорогах не работает без документов. Кроме этого, Госавтоинспекция инициативно проверяет корректность камер сотрудники выезжают на дорогу, фиксируют собственную скорость. Интересно, что она всегда немного занижена. Например, автоинспекторы едут 90 км/ч, а камера показывает 87 км/ч. Комплексы имеют погрешность в пользу водителей.

Фотоматериал с камер внимательно отсматривается Фото: Алексей БУЛАТОВ

Какой процент от штрафов за нарушения идет в бюджет региона?

Сумма контракта нам неизвестна. Мы одно уверенно говорим, что все деньги с оплаченных постановлений идут в региональный дорожный фонд. Этими деньгами распоряжается Правительство Свердловской области, выделяя финансы на мероприятия, направленные на безопасность дорожного движения. Светофоры, освещение, ограждение, ремонт дорог, разметка. Все эти мероприятия прорабатываются совместно с Госавтоинспекцией. План работы разработан на 20 лет вперед.

Машина продана, штрафы приходят что делать?

Такие ситуации встречаются часто. Кто-то по незнанию это делает, кто-то умышленно, чтобы не платить штрафы. Такое происходит, если новый собственник не зарегистрировал автомобиль в 10-дневный срок после покупки. Прежний владелец может даже и не знать о том, что он должник.

Что делать? Если вы продали машину и новый нерадивый собственник ее не перерегистрировал приходите в ГАИ с договором купли-продажи и прекращайте учет. Тогда покупатель ТС попадет к нам в систему.

ПДД определяет, кто может ехать по выделенке Фото: Алексей БУЛАТОВ

За полгода 2023-го года по таким машинам мы вынесли 3500 постановлений. Кому-то приходилось и по полмиллиона выплачивать по постановлениям… Все, что ранее наездили все получают.

Какие нарушения комплексы фотофиксации могут заметить?

Превышение скорости, выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, проезд на запрещающий сигнал светофора, пересечение стоп-линии, проезд перекрестков с нарушением рядности, остановка и стоянка, движение с не пристегнутым ремнем безопасности.

А если ремень черный и рубаха водителя черная. Камера увидит нарушение?

Если не увидела, значит, не выносим постановление. В любом случае фотоматериал, имеющий признаки административного правонарушения, приходят сотруднику центра фотофиксации. В спорных моментах он увеличивает фото, смотрит был пристегнут водитель или нет. Все спорные моменты в пользу водителя. Пассажира тоже смотрим, но на заднем сидении отследить нарушение не можем.

Мобильные телефоны тоже фотографируете?

Внимательно просматриваем фото с камер. Когда водитель очевидно использует телефон во время движения, выносится постановление. Если телефон используется в качестве навигатора, то он должен быть размещен на приборной панели, но не находиться в руках. Статья говорит: «Использование телефона во время движения». К этому вопросу мы тоже аккуратно подходим. Нам ведь главное не постановление вынести, а минимизировать количество ДТП, когда внимание водителя переключено с дороги на отвлекающие факторы. Поэтому и фотоматериал с камер внимательно отсматривается.

Ближний свет и ходовые огни видно только ночью? Или под определенным углом днем тоже можно зафиксировать?

Комплексы, которые фиксируют проезд без света фар, в основном, просматриваются с разных ракурсов. Поэтому да увидят. По таким нарушениям чаще всего мы выносим постановления в темное время суток.

Как контролируется выезд на выделенную полосу для общественного транспорта?

Мы тоже выносим постановления для того, чтобы автобусы и такси, которые аккредитованы, двигались беспрепятственно. ПДД определяет, кто может ехать по выделенке. Это нужно для того, чтобы большое количество пассажиров доставить из точки «А» в точку «В» беспрепятственно и безопасно. Заторы это тоже минимизирует. И камеры тоже все видят и фиксируют.

Какая динамика благодаря камерам? Стало меньше нарушителей?

За полгода статистика радует. Проездов на запрещающий сигнал светофора стало меньше 70 000 в этом году, 100 000 в прошлом. Выездов на встречку в прошлом году мы зафиксировали 844 000, в этом 386 000. Но скорость пока наш водитель очень любит…

Недобросовестные водители на автономерах меняют буквы, например, Х на У Фото: Алексей БУЛАТОВ

В нашем регионе есть истории, когда водитель катается на автомобиле-двойнике с номерами из других регионов. Ловите таких?

С этой системой уже активно работаем год, обучили сотрудников, которые могут подключиться к любому комплексу автоматической фотофиксации с помощью ведомственного планшета и выбирать список ТС из оперативного розыска. В этой системе в первую очередь находятся водители, которые ездят на машине с номерами, владелец которых лишался водительских прав, в том числе за наркотическое или алкогольное опьянение. Далее, которые грубо нарушают ПДД и не оплачивают штрафы, то есть та категория, которая создает проблему для порядочных участников дорожного движения. Список не ограничен.

Инспектор получает информацию о том, что едет данный авто. Останавливает и проверяет. Если за рулем водитель законный счастливого пути. Если нет разбираемся. Каждый третий автомобиль попадается по тем или иным критериям. За полгода мы задержали 3 транспортных средства-«двойника», 38 водителей, которые или не имели, или лишены права управления. Выявили 3 факта в состоянии алкогольного опьянения. Все это с помощью системы «Паутина».

КСТАТИ

Недобросовестные водители на автономерах меняют буквы, например, Х на У. Замазывают грязью, маркером. Но у сотрудников Госавтоинспекции уже выработан механизм. Они делают подборку номеров, прогоняют ее через потоковую составляющую, находят автомобиль, устанавливают реальный номер. В этом году за полгода по таким проверкам вынесено 6500 постановлений. Ни одно постановление не было обжаловано.

Система «Паутина» может отследить весь маршрут. Это тот инструмент, который может исключить из дорожного движения неблагополучных водителей. Эта система есть и у других сотрудников оперативных служб.

В рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».