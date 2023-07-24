Львы, большие головы и черепа: в Музее истории Екатеринбурга показали необычные советские скульптуры, пропавшие с улиц города

Такой памятник, посвященный капитализму, стоял на Вознесенской горке в 1932 году Фото: из фондов Музея истории Екатеринбурга
Оказывается, в советские годы улицы Екатеринбурга украшали десятки самых необычных скульптур. Сейчас их уже не найти. Причем далеко не всегда историки могут сказать, куда же они подевались. Дело в том, что многие из них были сделаны из гипса, очень недолговечного материала.
- Какие-то из монументов закончили свой век по причинам идеологическим, другие – не избежали «тления» в силу недолговечности материалов, - рассказывают в Музее истории Екатеринбурга. – Третьи изначально задумывались как временные.
Выставка называется «Исчезнувшие. Скульптура в прошедшем времени». Закроется она уже в воскресенье – 30 июля. Показываем самые необычные скульптуры уральской столицы, которых на ее улицах уже не найти.
Эта голова в 70-х стояла в Зеленой роще. Ее сделали из корневища старого тополя, который рос на углу улиц Вайнера и Попова Фото: из фондов Музея истории Екатеринбурга
Лестница, ведущая в Харитоновский сад, сохранилась. А вот статуи пионеров с нее исчезли Фото: из фондов Музея истории Екатеринбурга
Один из львов в сквере у Оперного театра в 50-е Фото: из фондов Музея истории Екатеринбурга
Сейчас у Пассажа фонтан совсем другой. Да и само здания Пассажа сильно изменилось Фото: из фондов Музея истории Екатеринбурга
Что именно стало с этими гипсовыми фигурами, украшавшими набережную Городского пруда, историки сказать затрудняются Фото: из фондов Музея истории Екатеринбурга
Скульптура из парка Маяковского, стоявшая там в 70-80-е Фото: из фондов Музея истории Екатеринбурга
Скульптура самого поэта Владимира Маяковского в ЦПКиО Фото: из фондов Музея истории Екатеринбурга
Лев из парка Маяковского в 70-80-е Фото: из фондов Музея истории Екатеринбурга
Украшение уральских заводов скульптурами в советские годы - отдельный вид искусства Фото: из фондов Музея истории Екатеринбурга
Памятник пионеру Павлику Морозову в 1958 году в парке, названном в его честь Фото: из фондов Музея истории Екатеринбурга
Памятник Петру I внутри ледяной глыбы в Историческом сквере в 1995 году. Такая, вот, арт-инсталляция Фото: из фондов Музея истории Екатеринбурга
Памятник Пушкину у библиотеки УПИ в 1980-е Фото: из фондов Музея истории Екатеринбурга
Площадь 1-й Пятилетки в 1930-е Фото: из фондов Музея истории Екатеринбурга
В 70-е в сквере на проспекте Ленина рядом с улицей Восточной можно было увидеть вот эту девушку Фото: из фондов Музея истории Екатеринбурга
Еще одна инсталляция на Вознесенской горке в 1930-е Фото: из фондов Музея истории Екатеринбурга