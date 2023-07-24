«Еще 10 минут и они бы погибли»: спасатели вытащили из ямы уральцев, отравившихся ядовитыми парами

Двое уральцев спустились в очистное сооружение, чтобы обработать его и потеряли сознание Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Свердловские спасатели вытащили из ямы для слива воды двух мужчин, отравившихся парами мастики.

- Врачи сказали, что еще 10 минут и могли бы доставать уже погибших, - рассказали спасатели.

Все произошло 5 июля в Арамиле. Двое уральцев спустились в очистное сооружение, чтобы обработать его и потеряли сознание.

Спасателям пришлось непросто. Септик оказался разделен на две части - перегородка делила вход в яму на две части по 25 сантиметров каждый, а это значит, что сотрудникам МЧС пробраться туда невозможно, тем более в боевой одежде.

- «Да здесь с трудом ребенок пролезет», - удивились пожарные, когда увидели вход, - рассказали в МЧС Свердловской области. - Пока прорабатывался план по спасению, начальник караула дал распоряжение опустить к пострадавшим два открытых баллона от дыхательных аппаратов, чтобы уменьшить концентрацию вредных паров.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Ситуацию спас заместитель начальника 113-й пожарно-спасательной части Арамиля Андрей Крылов. Его комплекция позволяла добраться до пострадавших. Он прибыл на место, включился в дыхательный аппарат, взял веревку и спустился в септик.

- Со вторым пострадавшим мне пришлось потяжелее. Он был побольше в комплекции. Когда начали доставать, у него начало появляться сознание и от непонимания, что происходит, пострадавший пытался цепляться руками за проем, - рассказал Андрей Крылов.

Обвязав ноги пострадавшим, спасатели поочередно подняли мужчин на свежий воздух и передали прибывшей бригаде скорой медицинской помощи.

Сейчас с мужчинами все в порядке. Они уже встретились с Андреем Крыловым и поблагодарили за спасение.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

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