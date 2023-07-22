Футбольный клуб «Урал» дома уверенно обыграл ЦСКА

Футбольный клуб «Урал» на домашнем поле вырвал победу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Футбольный клуб «Урал» на домашнем поле вырвал победу у московского ЦСКА в рамках первого тура в новом сезоне российской премьер-лиги. Встреча, проходившая на «Екатеринбург Арене», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Армейцы с самого начала матча пытались завладеть инициативой и наиболее активно контролировали мяч, при этом не создавая каких-либо серьезных моментов, наиболее опасным был удар по воротам в исполнении Федора Чалова, однако вратарь Илья Помазун успел среагировать и отбил эту атаку.

Армейцы с самого начала матча пытались завладеть инициативой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Через пару минут после этого эпизода уральцы заработали угловой и сумели открыть счет стараниями новичка Тимура Аюпова, это его первый гол в дебютном матче за Екатеринбург. После розыгрыша стандарта Игорь Акинфеев ошибся и позволил мячу пройти скозь вратарскую, чем и воспользовался защитник, занеся его в сетку почти с линии ворот.

После пропущенного гола армейцы ушли в оборону, в то время как «Урал» активно прессинговал в попытках увеличить свое преимущество. Уже во втором тайме «шмели» все же получили такую возможность: на 50 минуте Максим Мухин сыграл рукой в штрафной соперника, и после просмотра VAR арбитр назначил 11-метровый. Даниэл Мишкич уверенно пробил по центру и перехитрил Игоря Акинфеева.

Горожане поддерживали ФК "Урал" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Армейцы не собирались покидать поле без голов и к 62 минуте все же отыграли один мяч. Отличился Антон Заболотный, который пробил в створ из-за ошибки еще одного новичка «Урала» Кики.

Итоговый счет на табло - 2:1, «Урал» забирает первые очки в новом сезоне. Серебряный призер прошлого сезона ЦСКА покидает Екатеринбург ни с чем, несмотря на то, что был явным фаворитом этой встречи.

Итоговый счет на табло - 2:1 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что «шмели» серьезно усилились в это трансферное окно: в команду пришли сразу пять новичков, трое из которых легионеры. Теперь в стане екатеринбуржцев будут играть Итало Гонсалвес, Кики, Гильерме Шеттини, Тимур Аюпов и Игорь Дмитриев. ЦСКА же не может похвастать заметными приобретениями, при этом армейцы потеряли защитника Хесуса Медину, который перешел в «Спартак».