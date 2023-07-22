В Екатеринбурге водитель Porsche Cayenne протаранил машины, уходя от погони со стрельбой

Водителя задержали после погони. Фото: Telegram-канал "Жесть Екатеринбург"

Утро 22 июля для жителей Пионерского микрорайона в Екатеринбурге началось под звуки выстрелов. Во двор на улице Блюхера сначала заехал Porsche Cayenne, а затем несколько машин ДПС. Полицейским пришлось открыть огонь по колесам.

Погоня в стиле компьютерной игры GTA началась в районе пяти часов утра. В попытке уйти от преследования, водитель иномарки заехал во двор, где попал в западню на парковке. Лихач сдаваться не планировал, поэтому в попытках уехать подальше, протаранил несколько машин, в том числе машину ДПС.

В итоге, стрельба по колесам дорого автомобиля разбудила весь дом. Дебошир умудрился проехать несколько метров без одного колеса, но в итоге все равно оказался задержан. 4 Каналу он объяснил, что погоня началась из-за того, что он просто решил погонять и проверить, как работает мотор.

Очевидцы, чьи машины пострадали при таране, говорят, что мужчина не был пьяным.

- Он был весь перевязанный. Было около 40 выстрелов по колесам. Гонялись за ним примерно с 03:00. С центра до ЖБИ, с ЖБИ он приехал сюда, снес шлагбаум, помял BMW, мою машину снес на два метра, - рассказывает телеканалу очевидец ЧП, чей Hyundai оказался протаранен.

Силовики задержали мужчину и доставили в отдел полиции. Там он дает объяснения, сообщили «КП-Екатеринбург» в ГИБДД по Екатеринбургу.

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