«Урал» — ЦСКА: когда и во сколько смотреть онлайн-трансляцию матча первого тура РПЛ

Однозначным фаворитом в этой встрече является столичный клуб Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 22 июля, футбольный клуб «Урал» на домашнем стадионе «Екатеринбург Арена» примет московский ЦСКА в рамках первого тура Российский Премьер-лиги.

Посмотреть матч «Урал» - ЦСКА можно будет в прямом эфире на канале «Матч. Премьер», трансляция начнется в 12:55 по московскому времени.

При этом за минувший год команды встречались на поле целых шесть раз Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прогнозы, статистика и история личных встреч «Урал» - ЦСКА

Однозначным фаворитом в этой встрече является столичный клуб, который в минувшем сезоне выиграл серебряные медали чемпионата страны, в то время как «шмели» снова боролись за выживание и расположились лишь на 11-й строчке турнирной таблицы.

При этом за минувший год команды встречались на поле целых шесть раз: два раза на чемпионате страны, еще четыре - в Кубке. Уральцы смогли лишь победить армейцев по пенальти, а также увезли нулевую ничью, остальные же матчи уверенно забирал ЦСКА.

Посмотреть матч «Урал» - ЦСКА можно будет в прямом эфире на канале «Матч. Премьер» Фото: Алексей БУЛАТОВ

На руку «шмелям» играет то, что они серьезно усилились в это трансферное окно: в команду пришли сразу пять новичков, трое из которых легионеры. Теперь в стане екатеринбуржцев будут играть Итало Гонсалвес, Кики, Гильерме Шеттини, Тимур Аюпов и Игорь Дмитриев. ЦСКА же не может похвастать заметными приобретениями, при этом армейцы потеряли защитника Хесуса Медину, который перешел в «Спартак».