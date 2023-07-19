«Сердце остановилось на моих глазах»: мать обвинила врачей в смерти 4-летнего сына из-за неверного диагноза

Ребенок умер в реанимации 10 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В больнице Екатеринбурга четырехлетний мальчик умер от миокардита (воспаление мышечной ткани сердца. - Прим. ред.). Как рассказала «КП-Екатеринбург» его мама, ребенку почти неделю не могли выявить этот диагноз и лечили от гастрита.

«ЖАЛОВАЛСЯ НА БОЛЬ В ЖИВОТЕ»

19 июня четырехлетний Сема (все имена изменены по просьбе героини публикации. - Прим. ред.) впервые пожаловался на боль в животе. По словам его мамы Анны, у ребенка была слабость и тошнота.

- Мы сдали платные анализы, но на следующий день ему стало получше. Он играл, гулял на детской площадке, не выглядел больным. Сема меньше ел и чувствовал слабость, но я не давала ему никаких лекарств, потому что у него не было температуры и рвоты, - рассказывает жительница Первоуральска.

Мама мальчика считает, что его можно было спасти Фото: Алексей БУЛАТОВ

27 июня Анне пришли результаты платных анализов. С ними она обратилась в Областную детскую клиническую больницу в Екатеринбурге.

- Я просила положить сына в больницу, но мне сказали, что для этого нужен анализ кала на кишечную группу, а его у нас не было. Сына перевели в детскую больницу №9. Там нам поставили диагноз «гастрит» (документ имеется в распоряжении редакции. - Прим. ред.), выписали лекарства и домой, - продолжает Анна.

«УМИРАЛ НА МОИХ ГЛАЗАХ»

Прошло четыре дня, но тошнота и слабость не проходили, Сема стал чаще жаловаться на боль в животе. 1 июля Анна вызвала скорую. Ребенка вместе с ней увезли в инфекционное отделение первоуральской больницы. Ему сделали УЗИ брюшной полости, ЭКГ и рентген грудной клетки.

Мальчику поставили диагноз «гастрит» Фото: Алексей БУЛАТОВ

- 4 июля пришли результаты ЭКГ, и нас срочно отвезли в реанимационное отделение ОДКБ в Екатеринбурге. Сема был еще в сознании. Ему повторно делали кучу обследований. К нему приходили кардиолог, невролог, инфекционист. У сына обнаружили миокардит. Врачи объяснили, что это воспаление мышечной ткани сердца, которое очень трудно диагностировать. Меня сразу предупредили, что у сына мало шансов, - рассказывает Анна.

Анна сама работает медсестрой, поэтому ей разрешили приходить к сыну в палату каждый день. 6 июля мальчика подключили к аппарату ИВЛ.

- Утром ему сделали подкожный укол гепарина (препарат, препятствующий свертыванию крови. - Прим. ред.). После этого у него остановилось сердце. Видимо, настолько ослабло, что не выдержало нагрузки. Но его реанимировали, сделали МРТ, вызвали кардиолога, решали, что делать дальше. А 10 июля в 9:30 сын умер на моих глазах, - говорит Анна.

Ребенок неделю пролежал в реанимации на ИВЛ, но спасти его так и не удалось Фото: Алексей БУЛАТОВ

В причинах смерти в свидетельстве (имеется в распоряжении редакции. - Прим. ред.) указано: миокардит, отек головного мозга, отек легкого с недостаточностью левого желудочка.

- Я считаю, если бы сыну сразу поставили верный диагноз, а не отправляли нас домой, то он был бы жив, - уверена женщина.

За помощью Анна обратилась к юристу Юлии Липинской.

- Мы подготовили обращения в надзорные органы для проведения экспертиз и оценки качества оказанной медицинской помощи ребенку на всех этапах лечения. Родители мальчика хотят, чтобы виновные в гибели мальчика были наказаны, - объяснила Юлия Липинская.

«КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в Минздрав Свердловской области, ОДКБ и Детскую городскую больницу №9.

19 июня ребенок почувствовал боль в животе и слабость

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Врач-педиатр из Екатеринбурга с 20-летним стажем на условиях анонимности прокомментировал ситуацию.

- Тяжелые миокардиты у детей в настоящее время, тем более с летальным исходом – это скорее исключение. На такие случаи влияет сразу несколько негативных факторов: стертая клиническая картина болезни, позднее обращение за медицинской помощью, отсутствие настороженности со стороны медицинского персонала и, возможно, индивидуальные особенности самого ребенка. Симптомы миокардита: слабость, потливость, повышение температуры, пониженный аппетит, снижение двигательной активности. Ребенка могут беспокоить неприятные ощущения в области сердца, но ввиду своего возраста он часто не может четко описать их.

По словам эксперта, миокардит очень часто бывает после перенесенных вирусных инфекций, которые многие дети переносят в легкой форме, на ногах.

- Позднее обращение за медицинской помощью, невыполненная вовремя электрокардиография и другие исследования могут сыграть негативную роль в исходе болезни. Ребенка могла спасти только Экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО) или даже пересадка сердца.