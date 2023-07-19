«Нас убивали на протяжении получаса»: на Урале судмедэксперта и ее сына жестоко избили кастетом в подъезде собственного дома

Теперь Ирине Викторовне и ее сыну предстоит долгое лечение. Фото: предоставлено героем публикации

В уральском поселке Рефтинский в доме на Гагарина,5 трое человек жестоко избили соседей. Во время нападения использовался кастет. Причем агрессивных соседей не остановило даже то, что у пострадавшей женщины-инвалида вместо ноги был протез.

«КП-Екатеринбург» поговорили с пострадавшей Ириной Литвиновой о причинах конфликта и выяснила, какие увечья получила женщина и ее 25-летний сын.

ВОСЕМЬ ЛЕТ ТРАВЛИ

По словам женщины, соседи ей выносили дверь. Фото: предоставлено героем публикации

В прошлом Ирина Литвинова работала судмедэкспертом в прокуратуре. Ее сын Артемий сейчас трудится на птицефабрике. В «трешку» на Гагарина Ирина Литвинова и ее сын Артем заехали восемь лет назад. Они унаследовали эту квартиру от близкого друга семьи – Олега Александровича. Они дружили семьями больше тридцати лет. Родных у Олега Александровича не осталось, поэтому жилье он и отписал Ирине Литвиновой.

- Ныне покойный Олег Александрович страдал от ишемии мозга, он был уже в критическом состоянии. Мы ухаживали за ним. Он был лучшим другом моего мужа, который уже тоже скончался. Вместе они много лет ездили на рыбалку, выручали друг друга, - начинает рассказ Ирина Литвинова.

Соседями новоселов стали Людмила Алексеева и ее сожитель Юрий, их квартира расположена этажом ниже.

По словам Ирины Литвиновой, женщина давно мечтала заполучить эту квартиру. Она даже планировала выйти замуж за Олега Александровича, чтобы после смерти заполучить его квадратные метры. - Но если он был из интеллигентной семьи, то его соседка с первого этажа, как и вся ее семья - люди пьющие, невежливые и порой агрессивные. Олег Александрович даже просил нас спасти его от Людмилы Алексеевой. Потому что она постоянно к нему наведывалась. То накормит его кашей, после которой он получал симптомы отравления, то займет денег. Из него она так около 600 тысяч вытащила. Он уже не знал, куда от них деться, - говорит Ирина Литвинова. - Когда мы заехали, то соседи снизу нам откровенно позавидовали. На протяжении восьми лет пытались нам «насолить». Сожитель Людмилы уже нападал на меня и бил кулаком до сотрясения мозга. Но тогда дело тогда замяли, так как не было свидетелей - все происходило в садах.

«ЛИЦОМ ОБ БАТАРЕЮ»

Молодой человек сейчас на больничном. Фото: предоставлено героем публикации

Но как оказалось, то нападение было «цветочками» по сравнению со случаем, который произошел 15 июля около часа ночи.

Женщину разбудил сильный и настойчивый стук в дверь. Оказалось, что это были соседи снизу. Сына Ирины в тот момент дома не было. - Я вызвала полицию, позвонила сыну. Потому, что Алексеева и ее дочка орали на весь подъезд и пинали мою сейф-дверь, - вспоминает Ирина Литвинова, добавив, что в тот день никаких конфликтов с соседями у нее не было.

- К этому моменту сын зашел в подъезд, я услышала крики и стала спускаться. Сына схватила сначала Людмила Алексеева со словами: «Почему дверь не открываете?». А затем подключился и сожитель. Все вместе они начали на него нападать, - вспоминает женщина.

Из-за травм женщина до сих пор не может прийти в себя. Фото: предоставлено героем публикации

В какой-то момент Людмила Алексеева упала, все-таки вместо ноги у нее протез.

- Сама я встать не могла. Сын пошел мне помогать. В этот момент Артема со всего размаху ударили лицом об батарею. Теперь из-за этого у него зашита вся голова. А меня жестко спустили с лестницы, да так, что я ударилась головой об дверь. Я запомнила, что в руках у дочери Алексеевой был кастет. Когда меня били, глаза заливала кровь. Людмила Алексеева и ее дочь били меня, сидя на моем теле, наносили удары по ребрам и голове, - вспоминает пострадавшая жуткие события.

В подъезде были видны следы крови. Фото: предоставлено героем публикации

Экзекуцию смогла остановить соседка по имени Наталья. Она вышла на лестничную площадку и спугнула агрессивных соседей.

- Не знаю, как мы выжили. Помню, что когда сожитель Алексеевой снимал с меня ее дочку, то у нее изо рта шла пена. Они втроем на протяжении получаса пытались нас убить, - уверяет Ирина Литвинова.

В подъезде видны следы драки. Фото: предоставлено героем публикации

По словам женщины, к моменту приезда полицейских, она была уже не в состоянии написать заявление. Маму и сына увезла бригада медиков.

- Соседи вообще не пострадали, мы не из тех, кто дерется. Меня сейчас рвет по утрам. Сын Артемий сейчас на больничном. Мы не знаем, как добиться справедливого наказания для соседей. Квартиру ни продать, ни разменять не получается, - говорит пострадавшая женщина.

Пострадавшему парню наложили швы на голову. Фото: предоставлено героем публикации

КОММЕНТАРИЙ ПОЛИЦИИ

«КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в МО МВД «Асбестовский». В ведомстве подтвердили факт произошедшего. - По данному происшествию ведутся разбирательства. Подробности будут позже, - пояснили в пресс-группе полиции Асбеста.

«КП-Екатеринбург» связалась с одной из участниц конфликта в социальной сети «ВКонтакте» и запросила комментарий по поводу ситуации. В случае, если вторая сторона готова рассказать свою версию событий, она может обратиться в редакцию по телефону Тел.: +7 912 050 91 07 или на электронный адрес kp.ekb@phkp.ru

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru