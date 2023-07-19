Ветеринарные клиники Екатеринбурга 2023: адреса, цены, телефоны

Иногда у хозяев животных возникают ситуации, когда нужно обратиться с питомцем к врачу в позднее время Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Екатеринбурге работает множество ветеринарных клиник. Но иногда у хозяев животных возникают ситуации, когда нужно обратиться с питомцем к врачу в позднее время, а то и ночью. Для удобства читателей «Комсомолка» составила список ветеринарных клиник Екатеринбурга которые работают допоздна либо круглосуточно.

Ветеринарная клиника «Хатико»

Адрес: ул. Посадская, 21 к 2

Тел.: +7(343)286-21-12

Часы работы: 00:00 – 23:00

В клинике сделают первичный осмотр питомца, а также направят к узкому специалисту. Есть рентген, УЗИ. Можно сделать лабораторные исследования, вакцинацию, эндоскопию, стерилизацию и кастрацию. Также в клинике проводят хирургические операции. Есть круглосуточный стационар и гостиница для животных.

Ветеринарная клиника «Ника»

Адрес: ул. 8 марта 204/2

Часы работы: 00:00 – 23:00

Тел.: +7(343)363-03-41 , +7 (343) 210-43-46

В числе услуг терапия, хирургия, лабораторные исследования, вакцинация, рентген, УЗИ, стационарное лечение, чипирование. Также есть возможность получить консультацию зоопсихолога или задать вопросы по диете животного.

Ветеринарная клиника «Дядя Фёдор»

Адрес: ул. Чкалова 252 Академический район

Часы работы: 00:00 – 23:00

Тел.: +7 (343)243-62-98

Первичный приём ветеринара возможен до 23:00, повторный – до 22:00. Есть возможность посетить специалистов узкого профиля: кардиолога, онколога, дерматолога, стоматолога, ортопеда. Можно сделать ЭКГ и УЗИ для животных. Также в числе услуг: вакцинация, кастрация, стерилизация. Стационар всех степеней тяжести. В клинике проводят хирургические операции.

«Комсомолка» составила список ветеринарных клиник Екатеринбурга которые работают допоздна либо круглосуточно Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Ветеринарная клиника «Ветдоктор»

Адрес: ул. Уральская 7б (цокольный этаж)

Часы работы: 00:00 – 23:00

Тел.: +7(343)381-87-87 , +79220379759

В клинике делают чипирование, вакцинацию. Есть услуги стоматолога. Также есть возможность сделать рентген, МРТ, КТ, биопсию, эндоскопию. В клинике лечат кардиологические заболевания, онкологические, инфекционные. Проводят хирургические операции.

Ветеринарная клиника «Уши, лапы, хвост»

Адрес: ул. Маршала Жукова, 7

Часы работы: 00:00 – 23:00

Тел.: +7(343)213-62-62

В числе услуг: вакцинация, лабораторные исследования, оформление ветпаспорта, терапия, стоматология, стерилизация и кастрация. В клинике также делают хирургические операции. Есть возможность вызова специалиста на дом.

Ветеринарная клиника «Зоодоктор»

Адрес: бул. Культуры, 25, ул. Миномётчиков, 30

Тел.: +7(343) 363-63-00, +7(343) 333-51-00

Часы работы: 00:00 – 23:00

консультация ветврача, В клинике есть возможность сделать рентген, УЗИ, лабораторные анализы, ЭКГ, риноскопию, бронхоскопию. Из хирургических услуг: эндоскопия, кастрация, родовспоможение, стационар, лечение переломов, ортопедия. Также можно сделать: вакцинацию, стрижку когтей, чипирование. Есть ветеринарная аптека и оздоровительный центр.