Вспышка менингита в детском саду Екатеринбурга: стоит ли волноваться родителям

У трех воспитанников частного детского садика в Ботаническом микрорайоне Екатеринбурга был выявлен вирусный менингит Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сообщения о том, что у трех воспитанников частного детского садика в Ботаническом микрорайоне Екатеринбурга был выявлен вирусный менингит не на шутку встревожили родителей. Тем более что только-только была ликвидирована вспышка менингококковой инфекции на складе OZON, от которой погибли два человека. «КП-Екатеринбург» разобралась в том, какие возбудители могут стать причиной летнего менингита у детей и как избежать заражения.

- Возбудителей менингита, то есть инфекционного воспаления мозговых оболочек, достаточно много. Это бактерии, в том числе и известный менингококк. Вирусы, в том числе вирус клещевого энцефалита. Менингит может быть вызван даже грибковой флорой. Но самые частые возбудители менингита летом у детей - это энтеровирусы. Эти менингиты обычно протекают в лёгкой и среднетяжёлой форме, - говорит доцент кафедры инфекционных болезней и клинической иммунологии Уральского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Павел Кузнецов.

Энтеровирусов в природе несколько десятков. Попадая в организм человека, они размножаются в органах желудочно-кишечного тракта, а потом поражают другие органы, в том числе и нервную систему.

В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ ОТ МЕНИНГОКОККА?

Энтеровирусы не могут конкурировать с менингококком по тяжести инфекции: смертельных случаев при энтеровирусных менингитах практически не бывает. Зато по сравнению всё с тем же менингококком они обладают практически сверхъестественной устойчивостью во внешней среде: в водоёмах энтеровирусы могут сохраняться до нескольких месяцев. Так же долго они остаются жизнеспособными на продуктах и бытовых предметах, но быстро гибнут при кипячении и обработке дезрастворами.

КАК МОЖНО ЗАРАЗИТЬСЯ?

Жаркое лето, купание в открытых водоёмах и частных бассейнах, использование в пищу немытых овощей и фруктов резко увеличивает риск заражения энтеровирусами.

- Источником инфекции при энтеровирусной инфекции являются больные и вирусоносители, в том числе больные бессимптомной формой инфекции, – говорит Павел Кузнецов. - Попасть в организм ребёнка они могут с водой, пищей или контактно-бытовым путём. То есть энтеровирусы распространяются как типичная кишечная инфекция - с грязными руками, игрушками, некипяченой водой и плохо промытыми овощами и фруктами, при купании в загрязнённых водоемах.

Энтеровирусов в природе несколько десятков. Попадая в организм человека, они размножаются в органах желудочно-кишечного тракта, а потом поражают другие органы Фото: Иван МАКЕЕВ

КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ МЕНИНГИТ?

Энтеровирусная инфекция начинает проявлять себя в том месте, куда попадает вирус. Её начало, как и при менингококковой инфекции, может напоминать ОРВИ. У ребенка повышается температура, может появиться кашель и боль в горле. Причиной боли могут стать вирусный фарингит или ангина: на миндалинах могут появиться пузырьки, которые затем лопаются, а на их месте образуются небольшие язвочки.

В это время вирус размножается, попадает в кровь и разносится по другим органам. Это так называемая «вторая волна инфекции», и она наиболее опасна. Энтеровирусы чаще всего вызывают воспаление в мозговых оболочках (только здесь бывает серозный менингит - не гнойный, как при менингококках!) и в мышцах. Поэтому у ребёнка на фоне симптомов ОРВИ могут появиться ещё и боли в мышцах передней брюшной стенки и груди.

Энтеровирусный менингит возникает на пятый или шестой день болезни: температура тела повышается до 39-40°С, ребёнок жалуется на резкую головную боль, к ней может присоединиться рвота.

- Важно то, что рвота при менингите бывает без других проявлений кишечной инфекции, то есть без тошноты, болей в животе и жидкого стула, - уточняет Павел Кузнецов.

ЧТО ДЕЛАТЬ РОДИТЕЛЯМ?

– Если у ребенка появляется сильная головная боль, светобоязнь, рвота – все это может указывать на развитие менингита, - говорит врач. – Несмотря на то, что «летний» энтеровирусный менингит чаще всего бывает серозным и не сопровождается гнойным воспалением мозговых оболочек, лечить его лучше в стационаре. Поэтому к ребёнку нужно вызвать скорую помощь, или бригаду неотложной помощи из поликлиники.

ПОЧЕМУ ПУНКЦИЯ ПРИ МЕНИНГИТЕ – ЭТО ХОРОШО?

Многие родители боятся везти ребёнка с признаками менингита в инфекционный стационар потому, что там врач, скорее всего, будет настаивать на проведении спинномозговой пункции.

Как поясняют сами врачи-инфекционисты, здесь важно понимать, что сама пункция проводится на таком уровне позвонков, на котором задеть вещество спинного мозга иглой просто невозможно. Спинномозговая пункция при подозрении на менингит безопасна и необходима для верного назначения лечения (а именно – для выбора, нужны ли будут в лечении антибиотики). А ещё при менингите она значительно облегчит состояние ребёнка, потому что врач во время пункции удалит избыточный объём спинномозговой жидкости, который образовался из-за воспаления оболочек мозга, и интенсивность головной боли у ребенка уменьшится в разы.

ТЕПЕРЬ СОВСЕМ НЕ КУПАТЬСЯ?

Профилактика энтеровирусной инфекции не отличается от мер по предупреждению других кишечных инфекций – это частое мытьё рук, питьё только кипяченой воды, тщательное мытьё всех фруктов и овощей. Если малышу очень хочется искупаться в жару, то ему лучше сделать это в чистом бассейне у бабушки на даче, а не на массовом пляже в водоёме со стоячей водой.