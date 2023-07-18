Работа по Порядку: что изменилось для водителей и как должны действовать автоинспекторы

11 июля 2023-го года вступил в силу новый регламент автоинспекторов. В нем прописаны все требования к работе сотрудников Госавтоинспекции Фото: Ольга ЮШКОВА

11 июля вступил в силу приказ МВД о надзоре за дорожным движением. Изменения коснулись скрытого патрулирования, предложения выйти из автомобиля, права задержанных после ДТП на телефонный звонок и других важных моментов. Обо всем по порядку в материале «Комсомольской правды» и Госавтоинспекции Свердловской области.

ЗАЧЕМ ПОМЕНЯЛИ ПРАВИЛА

Сразу внесем ясность ранее действующий регламент был утвержден Приказом МВД 6 лет назад, в 2017-м году. С тех пор произошли изменения в законодательстве, и появилась новая практика в работе автоинспекторов.

Поэтому для обеспечения безопасности на дорогах нужно было менять подход к работе автоинспекторов с учетом реальной практики. Теперь вместо прежнего документа действует «порядок надзора». Простыми словами, это официальный свод требований к работе сотрудников Госавтоинспекции.

В разговоре с участниками дорожного движения сотрудник обязан быть вежливым и тактичным, обращаться к ним на «Вы», требования и замечания излагать, исключая возможность ошибочного или двоякого их понимания Фото: Ольга ЮШКОВА

СКРЫТЫЙ ПАТРУЛЬ ЧТО НОВОГО

Новый документ коснулся в первую очередь «новинки» на дорогах скрытых патрулей. В документе по-прежнему предусмотрена возможность скрытого патрулирования на машинах без спецсигналов. Но новшество в том, что теперь автоинспекторам разрешено не надевать форменную одежду. А еще автоинспекторы обязаны фиксировать выявленные нарушения на видео.

Что это значит? Во-первых, сотрудники на патрульном автомобиле без цветографической схемы наблюдают за нарушениями ПДД, которые могут стать причиной ДТП. Во внимание попадает: опасное вождение, выезд на встречную полосу, превышение установленной скорости движения и т.д. Во-вторых, сами «патрульные» не останавливают нарушителя, а передают информацию о нем другим нарядам на стационарных или пеших постах, нарядам на патрульных транспортных средствах с цветографической схемой.

ПРИЧИНА ОСТАНОВКИ Я ЧТО-ТО НАРУШИЛ?

Вы можете не нарушать правила дорожного движения, но вас все равно остановят сотрудники ДПС. Имеют право. Мем, который разлетелся по интернету с формулировкой: «Причина остановки? Я что-то нарушил?» больше не работает. Сотрудник вправе просто проверить документы. И это официальная причина остановки.

В основаниях для проверки документов один из вариантов записан как «при остановке транспортного средства».

Современные технологии официально добрались и до обеспечения безопасности на дорогах

Напомним, инспектор имеет право остановить транспортное средство, например,

- для совершения процессуальных действий, в том числе опроса водителя или пассажиров об обстоятельствах противоправного деяния, а также привлечения их в качестве понятых;

- для проверки документов, удостоверяющих личность водителя и пассажиров, в случаях, предусмотренных федеральным законом;

- оказания содействия в проезде к месту происшествия транспортных средств экстренных оперативных служб и иных аварийно-спасательных служб, задействованных в ликвидации чрезвычайных происшествий;

- обеспечения безопасного и беспрепятственного проезда автомобилей специального назначения;

- при осуществлении мероприятий по предупреждению ДТП и снижению тяжести их последствий.

Вы можете не нарушать правила дорожного движения, но вас все равно остановят сотрудники ДПС. Имеют право Фото: Ольга ЮШКОВА

ОСТАНОВКА ПЕШЕХОДОВ

Две новые причины добавились для остановки пешехода:

- для обеспечения безопасного и беспрепятственного проезда автомобилей специального назначения;

- для его задержания при наличии данных, свидетельствующих о причастности к совершению преступления или административного правонарушения, нахождении его в розыске.

Прежние причины остались в списке, это: в случае установленного визуально или с использованием технических средств нарушения им ПДД; для привлечения его в качестве свидетеля или понятого по делу об административном правонарушении; при временном ограничении или запрещении дорожного движения; при регулировании дорожного движения.

Также добавлено уточнение, что требования к остановке пешехода распространяются и на пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЫЙТИ ИЗ АВТОМОБИЛЯ

Скорректирован перечень случаев, когда сотрудник Госавтоинспекции может предложить (а не потребовать) водителю выйти из автомобиля. Формулировка «наличие признаков состояния опьянения» поменялась на «болезненное или утомленное состояние водителя». Таким образом, в 2023-м году автоинспектор может предложить водителю выйти из автомобиля в следующих ситуациях:

- когда требуется его участие в осуществлении процессуальных действий, а также оказании помощи другим участникам дорожного движения или сотрудникам полиции;

- при болезненном или утомленном состоянии водителя, ставящем под угрозу безопасность движения;

- для проведения осмотра транспортного средства и груза при подозрении, что они используются в противоправных целях;

В основаниях для проверки документов один из вариантов записан как «при остановке транспортного средства» Фото: Ольга ЮШКОВА

- для идентификации транспортного средства в присутствии водителя (владельца транспортного средства);

- необходимости устранения технической неисправности транспортного средства или нарушений правил перевозки грузов.

ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ

Современные технологии официально добрались и до обеспечения безопасности на дорогах. Так, новым документом уточнено, что при наблюдении за дорожным движением сотрудники вправе использовать информацию, полученную с применением средств авиации. Например, вертолетов, аэростатов, дирижаблей, беспилотных летательных аппаратов.

МАНЕКЕНЫ НА ДОРОГЕ

Может, это и звучит, как мем, но применение манекенов и макетов, имитирующих автоинспекторов или патрульные автомобили, было разрешено и раньше. Но в их список добавились другие элементы.

- Для предупреждения нарушений Правил дорожного движения могут использоваться свистки, жезлы либо диски с красным сигналом (световозвращателем), сигнальные громкоговорящие установки, устройства (макеты, манекены), патрульные автомобили, средства автоматической фиксации, а также другие электронные устройства, - говорится в Федеральном законе от 10.07.2023 № 313-ФЗ «О внесении изменений в статьи 25 и 26 Федерального закона "О безопасности дорожного движения».

СМС О ПРИНЯТЫХ МЕРАХ ПОМОЩИ

На сотрудников возложена обязанность сообщать близкому родственнику или близкому лицу пострадавшего о принятых мерах помощи или о направлении его в медицинскую организацию. Также поправками в этот закон расширен круг лиц, которым после задержания предоставляется право на телефонный разговор. Этого действующий регламент также не учитывал. Но в новом Порядке все прописано.

Для обеспечения безопасности на дорогах нужно было менять подход к работе автоинспекторов с учетом реальной практики Фото: Ольга ЮШКОВА

НЕИСПРАВНОСТЬ АВТОМОБИЛЯ

Также прописаны и действия сотрудников при выявлении неисправностей автомобилей. Например, при выявлении неисправностей, при которых запрещается движение неисправность тормозной системы или рулевого управления сотрудник вправе потребовать от водителя прекратить движение транспортного средства до их устранения. При возникновении в пути прочих неисправностей, с которыми запрещена эксплуатация, водитель должен устранить их, а если это невозможно, то он может следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности.

Новый перечень неисправностей, при которых запрещается эксплуатация автомобиля, вступит в силу 1 сентября. Об этом мы писали ранее.

В рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».