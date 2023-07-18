В Нижней Туре родители отсудили у школы 40 тысяч за то, что педагоги не защитили их сына от буллинга

Избиение одного ученика другим произошло в коридоре школы во время перемены Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижней Туре родители нашли интересный способ, как бороться с буллингом в школе – издевательствами одних учеников над другими. Когда их сын пришел домой с кровоподтеками на лице и теле они взяли и… подали на школу в суд.

- Между учащимися младших классов школы №3 в Нижней Туре произошел конфликт, - объясняют в Свердловском областном суде. – Во время перемены в общем коридоре Геннадий подошел к Борису (имена изменены, - Прим. Ред.) и начал душить, после чего толкнул.

Борис в итоге ударился о стенку. Но издевательства этим не ограничились. Геннадий стал выворачивать Борису руки и бить по спине. Как итог – кровоподтеки на лице, на груди и предплечье. Родители пострадавшего мальчика, узнав о случившемся, обратились в полицию. Но возбуждать уголовное дело на школьника-обидчика не стали - состава преступление не было.

То, что после случившегося никто ответственности не понесет, родителей мальчика не устроило. Тем более, что, согласно заключению психолога, их сын после избиения был в подавленном состоянии, испытывал стресс. А то, что произошло «действовало на него угнетающе. Борис чувствовал себя беспомощным».

Родители Бориса решили обратиться в Нижнетуринский городской суд. Они подали иск и к школе №3 и к родителям мальчика, избившего их сына.

- Истец просил взыскать компенсацию морального вреда со школы в размере 50 тысяч рублей, и с законных представителей несовершеннолетнего – 50 тысяч рублей, - прокомментировали в Свердловском областном суде.

Суд иск удовлетворил, но лишь частично – со школы было взыскано 20 тысяч рублей. И еще столько же с родителей обидчика – получилось, по 10 тысяч с матери и отца. Тут уже родители-ответчики не согласились с таким решением. Они обжаловали его в Свердловском областном суде. Так как все произошло в школе, которая обязана обеспечивать безопасность детей, вопросов к взысканию компенсации с нее ни у кого не возникло. Но вот со степенью вины родителей все было не так однозначно.

- Достаточных доказательств, что родители Геннадия не приняли мер по воспитанию своего малолетнего сына, правильному поведению в школьном коллективе, недопущению провокаций и конфликтов суду представлено не было, - уточняют в Свердловском областном суде. - В связи с этим Свердловский областной суд возложил выплату компенсации морального вреда в размере 40 тысяч рублей на учебное заведение.

В школе №3 отказались прокомментировать этот инцидент и решение суда.