«Уезжал в больницу в сознании»: на Урале парашютист получил серьезные травмы из-за неудачного приземления

Игорь Федотов вел съемку парашютистов. Фото: соцсети Игоря Федотова

На аэродроме Логиново 17 июля произошел несчастный случай во время приземления. Воздушный оператор Игорь Федотов упал и получил множественные переломы. Мужчина выжил. Медики экстренно доставили парашютиста в городскую больницу Асбеста №1, где теперь они борются за его жизнь.

В пресс-службе аэродрома «КП-Екатеринбург» подтвердили случившееся.

- Во время приземления он допустил ряд ошибок. Это привело к тому, что Игорь Федотов получил удар о землю. Он уехал в больницу, будучи в сознании, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе аэродрома.

Друзья и коллеги пострадавшего парашютиста открыли сбор средств на спасение Игоря.

- Ситуация банальная. Низкий разворот. Много переломов и отбил все, что можно. Игорь в медикаментозной коме на аппарате искусственной вентиляции легких. Как только его состояние стабилизируется, его перевезут в Екатеринбург. Основные траты на жене. Она договорилась с центром медицины и катастроф о транспортировке на вертолете, - сообщает в соцсетях парашютист Александр Касков.

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