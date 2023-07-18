«Уезжал в больницу в сознании»: на Урале парашютист получил серьезные травмы из-за неудачного приземления

Игорь Федотов вел съемку парашютистов. Фото: соцсети Игоря Федотова
На аэродроме Логиново 17 июля произошел несчастный случай во время приземления. Воздушный оператор Игорь Федотов упал и получил множественные переломы. Мужчина выжил. Медики экстренно доставили парашютиста в городскую больницу Асбеста №1, где теперь они борются за его жизнь.
В пресс-службе аэродрома «КП-Екатеринбург» подтвердили случившееся.
- Во время приземления он допустил ряд ошибок. Это привело к тому, что Игорь Федотов получил удар о землю. Он уехал в больницу, будучи в сознании, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе аэродрома.
Друзья и коллеги пострадавшего парашютиста открыли сбор средств на спасение Игоря.
- Ситуация банальная. Низкий разворот. Много переломов и отбил все, что можно. Игорь в медикаментозной коме на аппарате искусственной вентиляции легких. Как только его состояние стабилизируется, его перевезут в Екатеринбург. Основные траты на жене. Она договорилась с центром медицины и катастроф о транспортировке на вертолете, - сообщает в соцсетях парашютист Александр Касков.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru