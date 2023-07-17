«Требуется косметическая операция»: уралочка во время танца изрезала лицо подруги бокалом

Драка завязалась между двумя знакомыми. Фото: скриншот видео пресс-службы МО МВД "Тавдинский"

Ночная дискотека в одном из кафе города Тавды закончилась жестокой дракой между двумя девушками. Одна из посетительниц накинулась на другую, изрезав ей лицо стеклянным бокалом.

В итоге, пострадавшей теперь требуется пластическая операция, а вот виновница нападения отделалась условным сроком.

ЧП произошло два с лишним года назад - в ночь на 13 марта в 2021 года. Все это время преступница скрывалась от следствия и была в федеральном розыске. Девушкам тогда было по 23 и 24 года.

Как рассказали в полиции Тавды, и дама с бокалом и ее жертва были знакомы. Перепалка попала на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, что девушка подкралась к знакомой со спины, дождалась, когда та обернется и плеснула в нее алкоголем. После этого она нанесла жертве несколько ударов бокалом по лицу. Но девушка оказалась не из робкого десятка. Она схватила свою соперницу за волосы и резко нанесла ей удар ногой в лицо. После этого она нанесла еще один удар ногой в голову, продемонстрировав отличную растяжку и боевые навыки.

Правда, после этого пострадавшая почувствовала кровь у себя на щеке. К тому моменту дерущихся девушек уже разняли посетители бара. Они же вызвали скорую. Медики доставили девушку в центральную районную больницу, где ей наложили швы.

Позже подсудимая скажет, что конфликт спровоцировала сама пострадавшая – мол, перепалка началась после того, как та столкнула бокал со стола. А еще заявила, что ее соперница была в очках, они предательски разбились и изрезали лицо девушки.

Между тем, у потерпевшей зафиксировали рубец на скуле и рубец на щеке, переходящий на нижнюю челюсть. Как отметили в полиции Тавды, шрамы не исчезнут самостоятельно, поэтому девушке необходима пластическая операция.

- Подсудимая совершила преступление, предусмотренное п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия». Длительное время подсудимая скрывалась от следствия в связи с чем была объявлена в международный розыск, после установления места нахождения подсудимой, уголовное дело было расследовано и направлено в Тавдинский районный суд, - уточнили в пресс-службе МО МВД «Тавдинский».

Недавно по этому делу прошел суд. Девушку признали виновной и приговорили к 1 году и 6 месяцам колонии условно с испытательным сроком один год. Также с нее будет взыскана компенсация морального вреда в размере 150 000 рублей. Материальный ущерб на сумму 8 400 рублей подсудимая выплатила потерпевшей добровольно.