Отличный пиар Екатеринбурга: историк рассказал, как прошел аналог «Иннопрома» в 1887 году

Так проходит современный "Иннопром" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Историк Андрей Ермоленко в эфире радио «Комсомольская правда» [93.2fm] рассказал о том, как в 1887 году в Екатеринбурге прошла Сибирско-Уральская научно-промышленная выставка, преемником которой стал современный «Иннопром».

Идея проведения выставки принадлежит Сибирско-уральскому обществу любителей естествознанию, мероприятие задумали в 1884 году. Разработкой проекта занимались три года и благодаря пермскому губернатору Лукошкову, старания ученых получилось реализовать.

Над выставкой работали люди из разных областей. Обустройством занимался ученый-секретарь Анисим Клер. Благодаря его достижениям в области геологии и естествознания выставка носила научный характер. Спонсором мероприятия стал городской глава Илья Симанов. Обычный купец, который на этом мероприятии получил Гран-при за работу мукомольной фабрики.

Историк Андрей Ермоленко

Основной задачей выставки стало знакомство общества с промышленностью и культурой Урала и Сибири. Это была своеобразная ярмарка с предметами сельскохозяйственной, ремесленной и горнозаводской промышленности.

Однако главная цель организаторов была популяризировать Урал с научной точки зрения, рассказать об особенностях края. В этом помогли уникальные этнографические отделы, которые представляли живые люди в качестве экспонатов. Посетители изучали историю и быт других народов, проходя между двориками живых казахов и башкиров.

Выставка с одиннадцатью отделами расположилась в центре на Плотинке. На тот момент это место предстояло собой территорию, застроенную заводами. Однако к моменту открытия территорию облагородили, сделав цветники, парк. Вход был платным. Так сделали, чтобы окупить долги, которые образовались при ее устройстве. Надо сказать, что затраты оправдали себя:

- При населении 30-35 тысяч человек ее посетило около 80 тысяч человек. Это если бы при нынешнем населении Екатеринбурга, «Иннопром» посетило бы 3 миллиона человек,- рассказывает Андрей Ермоленко.

На выставке побывали журналисты из разных городов. И благодаря этому удалось, сложить достойное мнение о Екатеринбурге. В журнале «Нива» петербургский корреспондент написал:

«…Словом Екатеринбург …не уступает многим Губернским городам». Без критики тоже не обошлось в «Русской мысли» рассказали, что не все успели ознакомиться с информацией о выставке, поскольку буклеты были выпущены несвоевременно.

Спустя 137 лет, отголоски аналога сегодняшнего «Иннопрома вы можете увидеть в качестве экспонатов в этнографическом музее Екатеринбурга.