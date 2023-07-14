Знать в лицо: как устроена система фотофиксации нарушений ПДД

Водители искренне не понимают, почему а) камер так много, б) установлены в кустах, их не видно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Статистика не всегда радует, но сегодня всем сотрудникам, обеспечивающим на дорогах безопасное движение, действительно есть чем гордиться. В Свердловской области приоритетное направление работы загородные трассы. На них уральцы любят, что называется, погонять с ветерком. Так вот по итогам полугодия автоинспекторам удалось снизить аварийность. Это комплексный подход к обеспечению безопасного дорожного движения, камеры используются для профилактики ДТП и обеспечения безопасности.

Методика, которая регулирует порядок установки камер, определена Министерством транспорта РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПОЧЕМУ КАМЕРА ЗДЕСЬ, А НЕ ТАМ

Водители искренне не понимают, почему а) камер так много, б) установлены в кустах, их не видно. И не стесняясь в выражениях, винят во всем сотрудников ДПС ведь именно они, по мнению автолюбителей, зарабатывают на том, что кто-то превышает скоростной режим.

- Где поставить камеру, монетку никто не бросает, - говорит Начальник центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения Госавтоинспекции Свердловской области, подполковник полиции Дмитрий Кузнецов. – Камеры устанавливаются исключительно в местах или на подходах к местам, где происходят ДТП. Это потенциально аварийно-опасные участки.

Методика, которая регулирует порядок установки камер, определена Министерством транспорта РФ. В соответствии с ней сотрудники Госавтоинспекции проводят анализ и по решению главного государственного инспектора безопасности дорожного движения Свердловской области назначает места размещения всех комплексов. Это касается и загородных трасс, и населенных пунктов.

На установку камер влияют сами дорожно-транспортные происшествия Фото: Алексей БУЛАТОВ

КАМЕРЫ И «ПИСЬМА СЧАСТЬЯ»

Парадокс, но на установку камер влияют сами дорожно-транспортные происшествия. Иногда эта система не укладывается в сознании автовладельцев ведь надо предотвращать аварии, а не работать с последствиями.

- Мы действуем исключительно относительно правовых актов. Казалось бы, есть места, где надо бы сразу выставить камеру, но мы не можем анализ, статистика не позволяют. Поэтому комплексы работают исключительно там, где уже произошла беда. Наша цель сделать так, чтобы потенциально опасные участки на дорогах вообще перестали существовать, - продолжает Дмитрий Кузнецов.

Однако ДТП случаются не только по прямой вине водителей (например, из-за превышения скорости, выезда на встречную полосу), но и из-за плохой организации движения. Ей, кстати, Госавтоинспекция не занимается напрямую. Ее задача в этом вопросе надзор. Отсюда возникает вполне логичный вопрос можно наказать тех, кто такой плохой сделал дорогу?

- Представьте прямой участок дороги, на котором возникла колейность. Она может стать сопутствующим фактором возникновения ДТП. Есть параметры колейности, которые определяют очередность ремонта дорожного покрытия. Пока владелец дороги планирует сделать ремонт, на участке нужно обеспечить безопасное дорожное движение. Устанавливаются предупреждающие, запрещающие знаки, а если за это время случилось ДТП комплекс фотофиксации. Все это предупреждает водителя о том, что здесь неровная дорога, нужно снизить скорость. Водитель предупрежден полностью, надо только внимательным быть и смотреть на знаки. Игнорирование требований предупреждающих знаков, да еще и знаков, которые говорят о том, что впереди ведется фотофиксация, говорит о том, что действия водителя напрямую ведут к угрозе БДД. Такие водители получают соответствующие административные штрафы.

По итогам полугодия автоинспекторам удалось снизить аварийность Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПЕРЕДВИЖНОЙ КОНТРОЛЬ

Госавтоинспекция Свердловской области глобально подходит к пресечению фактов, влияющих на ДТП. Например, кроме камер, к которым водители, так или иначе, уже привыкли, автоинспекторы запустили с конца прошлого года мобильный комплекс фотофиксации.

- Он ездит на трассах, предупреждает о том, что идет съемка, причем не скрытая. Машина едет и фиксирует нарушения. Да, водителям это не нравится. Да, смущает. Да, начинают придумывать истории «провоцирует ДТП», но это все надуманное. Например, к нам пришел водитель, у которого была зафиксирована скорость 139 км/час, и говорит, меня спровоцировал мобильный комплекс фотофиксации. Это как? Эти машины едут с разрешенной скоростью, даже с меньшей. Зачем их обгонять, нарушая правила?

И еще одно популярное недовольство «эти комплексы невидно».

- Свердловская область единственный регион в РФ, где мобильные комплексы обозначены маячком. Единственный. Мы их не скрываем, а наоборот, даем водителям информацию, что впереди идет фотофиксация. Но им же надо обогнать! Они же не хотят свой режим переключать на безопасный…, - резюмирует Дмитрий Кузнецов.

В настоящее время водители в большинстве привлекаются к административной ответственности не инспекторами Госавтоинспекции, которые выписывают штраф на месте, а с помощью именно стационарных камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Сотрудник не может в круглосуточном режиме контролировать то, что происходит на дороге, а устройства могут. Они буквально «фильтруют» весь транспортный поток в светлое и темное время суток.

Госавтоинспекция Свердловской области глобально подходит к пресечению фактов, влияющих на ДТП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными к своей и чужой жизни, находясь за рулем транспортного средства.

В рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».