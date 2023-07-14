На Урале кондуктор пнула онкобольную женщину за отказ пересесть на другое сиденье

Светлана недавно перенесла операцию и химиотерапию. Фото: соцсети

В Камышлове 12 июля кондуктор пнула женщину, страдающую от онкологического заболевания. Конфликт случился в салоне автобуса, когда она не стала пересаживаться на другое сиденье по просьбе кондуктора. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказала пострадавшая Светлана Машковцева.

Светлана ехала в автобусе со своей мамой на маршруте «Загородная – Техникум». Женщина решила сесть поближе к выходу, чтобы на нее не попадал солнечный свет. По ее словам, она не так давно перенесла химиотерапию.

- Я приобрела билет и села на третье от выхода сиденье. Он был без конкретного места. Мама сидела впереди меня. Кондуктор ходила по салону, продавала билеты. Затем она одного парня попросила пересесть, других пассажиров пересадила. Добралась до меня, но я сказала, что не буду садиться возле окна и мне скоро выходить. Я выдвинула ноги к проходу, пропуская желающих сесть рядом. Их не было. Но это не понравилось кондуктору и она нарочно стала выпинывать мои ноги, - рассказала «КП-Екатеринбург» Светлана.

Женщина перенесла химиотерапию и операцию. Фото: соцсети

Такое поведение со стороны кондуктора возмутило не только Светлану. По ее словам, вступаться начали и другие пассажиры автобуса, чтобы утихомирить кондуктора. Сама пострадавшая отмечает, что у нее вторая группа инвалидности и ей лишний стресс в такой тяжелый период просто-напросто губителен.

- Я закричала на нее. Спросила: «Почему себя так ведете? Буду жаловаться на вас. Вылетите, как пробка». В ответ на это мне кондуктор сказала: «Жалуйтесь куда хотите». Извиняться она не стала, да и настроение мое испортила, - говорит Светлана.

В свою очередь, на скандал в автобусе Светлана пожаловалась главе Камышлова – Алексею Половникову. Позже женщина обратится к полицейским с заявлением.

- Женщина действительно сообщала о произошедшем конфликте. С перевозчиком была проведена беседа по поводу недопустимости подобных случаев. В настоящий момент ждем его ответную реакцию, - рассказал «КП-Екатеринбург» глава Камышлова Алексей Половников.

Женщина обратится в полицию с жалобой на грубого кондуктора. Фото: соцсети

В прошлом Светлана Машковцева – спортсменка. Она активно занималась легкой атлетикой, выступала на лыжных гонках за любимый Камышлов.

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