В Екатеринбурге лжефээсбэшники выманили у врача 7,5 миллионов рублей

Жертвой мошенников стал и муж свердловчанки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге жертвой телефонных мошенников стала врач-терапевт. С 8 по 12 июля аферисты звонили женщине и заставляли переводить им крупные суммы. Об этом сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

13 июля в отдел полиции города обратилась 65-летняя екатеринбурженка. Она рассказала, что мошенники обманом выманили у нее и ее мужа 7,5 миллионов рублей. Часть денег были взяты в кредит по просьбе аферистов.

Как оказалось позже, 8 июля свердловчанке позвонил неизвестный и представился сотрудником ФСБ. Мошенник убедил женщину, что у нее пытаются похитить деньги, а для этого ей нужно сменить счет. После этого с екатеринбурженкой связалась якобы сотрудница банка.

- Звонившая пояснила заявительнице, что ей необходимо поменять свой корреспондентский счет во избежание попытки мошенников завладеть принадлежащими ей денежными средствами. Неизвестная также убедила собеседницу оформить на себя кредиты и снять все свои сбережения, - рассказали в полиции.

Еще несколько дней врач, отпрашиваясь с работы, бежала переводить свои накопления мошенникам и оформлять новые займы. Позже женщине сообщили, что и ее муж тоже может быть жертвой аферистов. Супруга сама убедили мужчину в том, что ему нужно перевести все свои сбережения на «безопасные счета» и оформить кредит. Он так и сделал.

В полиции Екатеринбурга возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Таким образом, по данной мошеннической схеме гражданка и ее супруг лишились семи миллионов 558 тысяч рублей, из которых 1,5 миллиона были личными, а 6,058 миллиона взяты в кредит, - пояснили в УМВД.

Только вечером 12 июля пара узнала, что их обманывали. Об этом им сказали родственники. В полиции Екатеринбурга возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Аферистов ищут силовики.

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