День ВДВ десантники отмечают всей семьей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Воздушно-десантные войска по праву пользуются почетом и уважением в России. Представители этих войск выполняют одни из самых рисковых операций во время боевых столкновений. День ВДВ они отмечают с размахом. Даже в пандемию 2020 года, когда везде был введен режим самоизоляции, представители войск провели большой праздник на Урале. Мы расскажем, когда и как будут отмечать День ВДВ в Екатеринбурге в 2023 году.

День ВДВ в Екатеринбурге 2023: дата

Традиционно День воздушно-десантных войск в России отмечают 2 августа. В эту дату вспоминают 2 августа 1930 года, когда на учениях под Воронежем первые 12 десантников спрыгнули на парашютах с бомбардировщика ТБ-3.

День ВДВ в Екатеринбурге 2023: афиша, программа

Подробная афиша праздника еще не опубликована. Однако на Урале уже сформировались традиции празднования этого праздника и можно предполагать, что ждет уральских десантников.

Постоянный организатор – это Свердловская областная организация имени Героя Советского Союза Юрия Исламова Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана».

Ежегодно программа выглядит следующим образом:

08:00 – молебен в честь пророка Ильи в Храме-на-Крови

08:30 – ветераны-десантники собираются на набережной городского пруда у ККТ «Космос»

09:15 – показательные прыжки спортсменов-парашютистов у ККТ «Космос»

09:45 – праздничное шествие колонны ветеранов ВДВ к мемориалу «Черный тюльпан»

12:00 – митинг и возложение цветов у мемориала «Черный тюльпан»

Точная программа будут опубликована позже. Информация на сайте обновляется.