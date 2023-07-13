В Екатеринбурге мужчина «заминировал» автомобиль бывшей жены мобильным телефоном

Неудачно пошутившего мужчину задержали силовики Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге мужчина может стать фигурантом уголовного дела из-за шутки над бывшей женой. Мужчина Юрий ради забавы написал экс-супруге Ксении, что ее «ласточка» Opel Corsa скоро взлетит на воздух. Он добавил, что под днищем авто заложена мина, а в бензобаке - пластид. Об этом сообщает telegram-канал 112.

Но сама женщина всерьез была обеспокоена за свою жизнь и имущество, поэтому сразу доложила об этом полицейским. Наряд полицейских и саперов оцепил парковку «Уралмашзавода».

- На днище автомобиля был сотовый телефон, обмотанный изолентой. В бензобаке, который полицейские вскрыли, оказалось пусто, - передает telegram-канал 112.

Из-за сообщения мужчины пришлось эвакуировать 20 человек. Фото: telegram-канал 112

Глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых прокомментировал задержание мужчины сотрудниками уголовного розыска, центра «Э», а также региональной ФСБ. Теперь в отношении мужчины заведено административное делопроизводство по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

- Мужчина решил, что называется, насолить своей бывшей супруге. В реальности никаких предметов, которые бы несли реальную угрозу транспортному средству и людям, не было обнаружено. Остаться безнаказанным «шалуну-шутнику» не удалось. За предпринятую попытку испугать женщину ему теперь придется ответить по действующему законодательству. Он содержится под стражей, - сообщил Валерий Горелых.

Полковник Горелых добавил, что ведется проверка в порядке статей 144–145 УПК РФ, по результатам которых Юрия могут наказать и по уголовной статье.

- С территории, где всё произошло, было эвакуировано 20 человек из числа работников предприятия. Сыщикам оказывали помощь представители патрульно-постовой службы и участковые отдела полиции № 15, - отметил полковник Горелых.

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