«Сил на колонку ходить нет»: на Урале семья с инвалидом-колясочником уже девять дней живут без воды в адскую жару

На протяжении девяти дней семья ходит на водоколонку и таскает пятилитровые бутылки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Семья Ольги Дзюро из Полевского вынуждена почти в сорокоградусную жару жить без воды. Женщина воспитывает 20-летнего сына-инвалида, а также 10-летнюю дочку. Ее муж – водитель большегруза находится в постоянных разъездах. Поэтому, женщина нередко сама вынуждена идти за водой в «пекло».

«КП-Екатеринбург» узнала, как семья пытается бороться с коммунальной аварией и что об этом им говорят чиновники.

ПРОБЛЕМЫ С 2021 ГОДА

Беда с водоснабжением жителей частного сектора на Малышева длится с 2021 года. Последний эпизод с отключением был 3 июля.

- Из-за коммунальной аварии на одном и том же месте было отключение воды летом 2021 года. Это длилось на протяжении месяца. Я звонила в администрацию, жаловалась. Умоляла их о том, чтобы как можно скорее эту проблему решили. Но получала ответы, что трубы старые и требуют ремонта. В 2022 году также была беда с водой в жару. И вот, спустя год мы и еще примерно 90 домов вынуждены ходить на колонку, - вздыхает Ольга. - Подвоз воды был, правда, она была технической и непригодной для той же готовки. А бывало, нам просто говорили, что нет машин и нужных контейнеров для воды.

По словам женщины, на улице Малышева живет много многодетных семей, а также пенсионеров. Семья Дзюро с раннего утра идет на колонку, где встречает своих соседей «счастливчиков».

- В огороде все засыхает, мы не можем нормально помыться, приготовить еду и вести быт. Я уже ничего не говорю о том, что моему сыну ежедневно жизненно важно, чтобы была вода. Ночью ребенок спит на аппарате искусственной вентиляции легких, он перенес рецидивирующий бронхит, - говорит Ольга Дзюро.

Быт семьи дополнительно усложняют проблемы с отсутствием воды Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для того, чтобы на проблему обратили внимание, женщина рассказала о беде «Народному фронту». Волонтеры объединения взяли ситуацию на контроль и пообещали, что добьются ответа от властей. Попутно они намерены заинтересовать этим ЧП областную прокуратуру.

ПРЕДЛАГАЮТ КУПИТЬ КУБ ВОДЫ

Выход из «засухи» между собой ищут и другие жители Полевского.

- Соседка предлагала по объявлению купить куб воды за 2,6 тысячи рублей. Но не факт, что это как-то облегчит наши страдания, потому что воду все равно надо будет носить в дом. Городская администрация отправляет нас с вопросами в коммунальную службу МУП «Полевская специализированная компания». А те – отмахиваются и просят жаловаться в администрацию, - уверяет женщина.

В социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «Администрация Полевского городского округа» сообщается, что неполадки устраняют.

- В настоящее время в работе по устранению аварии остается улица Малышева. Здесь под отключение попали 58 частных домовладений. Ситуация неприятная, но не критическая. Необходимые материалы закуплены, бригады устраняют аварию. До конца этой недели планируется завершить работы, - сообщает администрация в официальном сообществе.

Дополнительно чиновники призвали жителей пользоваться водоколонками на соседних улицах.

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