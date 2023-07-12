На Урале грибы «выселили» из квартиры многодетную семью

Разросшаяся плесень испортила мебель. Фото: предоставила Ирина Помазанова

Настоящая жилищная драма разыгралась в семье Ирины и Александра Помазановых из Карпинска. Вместе супруги растят троих детей, которым сейчас от 2 до 12 лет. Помазановы в 2014 году приобрели в счет маткапитала «двушку» в двухэтажном доме на Ленина, 103. Ирина и Александр хотели привести в порядок жилье, а затем заехать в него. Поставили пластиковые окна, перестелили полы и, наконец-то, переехали. На новом месте Помазановы прожили всего год, а потом их из квартиры выжила … плесень.

«КП-Екатеринбург» поговорила о ситуации с многодетной мамой Ириной Помазановой.

Подпол в доме стремительно подгнивает. Фото: предоставила Ирина Помазанова

КВАРТИРА ПРОМЕРЗАЕТ

По словам Ирины, жилье обошлось им в 430 тысяч рублей. «Двушку» они купили летом и даже представить не могли, что впереди их будет ожидать непрекращающийся ремонт, а также побег на арендованную жилплощадь.

- Заехали в эту злополучную квартиру мы в 2016 году, Поначалу нам жилье показалось вполне нормальным. Позже оказалось, мебелью хозяева прикрывали зияющую дыру в стене. В квартире было печное отопление, но им долго никто не пользовался, поэтому все пришло в негодность. Квартира не протапливалось, с крыши постоянно капала вода, а отсюда сырость и затхлый запах. Начала гнить мебель. Обои на стене не держались. Оказалось, что до нас 8 лет в этой квартире никто не жил, - рассказывает Ирина.

Стена тоже буквально рассыпается от влаги. Фото: предоставила Ирина Помазанова

Со временем плесень начала затягивать пол и стены, где появились грибы.

- Плесень, грибы... Пытались утеплить полы, но доски начали гнить. Эти грибы даже захватили сетку на пластиковых окнах, - рассказывает Ирина.

Ремонт печки не изменил ситуацию и, по словам женщины, протопить все помещение не удавалось. Зимой квартира промерзала, от снега даже осыпались стены. Тогда семья приняла решение съехать из квартиры. Правда, оплачивать коммунальные услуги они больше не стали. Как уверяет Ирина, они не могли расплачиваться за съем жилья и коммуналку квартиру, где разрастаются грибы. Коммунальные счета начали расти вместе с грибами на полу и стенах. Зимой приходили счета до 4500 рублей. Так, сумма долга выросла за несколько лет до 250 тысяч рублей.

Теперь семье остается только избавиться от мебели. Фото: предоставила Ирина Помазанова

- Дому 70 лет, но сносу он не подлежит, – говорит Ирина. – Жаловалась в администрацию города. Только пока получаю отписки. Уже пыталась выставить квартиру на продажу хотя бы за 200 тысяч рублей, чтобы покрыть долги.

Семья пыталась заменить пол, но грибы атаковали и доску. Фото: предоставила Ирина Помазанова

ЗАМКНУТЫЙ КРУГ

Из-за плесени здоровье детей начало ухудшаться. Врачи говорят, что это может быть аллергия. - У старшего сына теперь тяжелый кашель со свистами в груди. Долго не понимали, почему он появлялся. После всех обследований нам вынесли результат, что такое состояние здоровья могла вызвать аллергия на плесень, - рассказывает женщина.

В квартире по-прежнему ощущается стойкий неприятный запах. Фото: предоставила Ирина Помазанова

В распоряжении редакции «КП-Екатеринбург» есть ответ от администрации Карпинска. В нем сообщается, что для того, чтобы признать дом непригодным для проживания собственники должны на собрании решить, кто получит бумаги о признании дома нежилым. Сам заявитель должен обратиться в межведомственную комиссию и предоставить доказательства о непригодности жилья. До администрации Карпинского городского округа «КП-Екатеринбург» не дозвонилась. Тем временем, сама женщина пока не может выйти из декрета на работу. А из-за повисшего долга ни один банк не одобрит им с супругом ипотеку.

Денег на оплату долга у семьи нет. Фото: предоставила Ирина Помазанова

Фасад дома был отремонтирован. Фото: предоставила Ирина Помазанова

Живет семья по-прежнему на съемной квартире.

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